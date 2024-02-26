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宇多田光真的要來！出道25週年首次海外巡迴演唱會　名單驚見台灣

▲宇多田光真的要來了！出道25週年巡迴演唱會，首次宣布海外巡演，其中一站包含台灣。（圖／SONY MUSIC提供）
▲宇多田光真的要來了！出道25週年巡迴演唱會，首次宣布海外巡演，其中一站包含台灣。（圖／SONY MUSIC提供）

記者張一笙／綜合報導

「日本神級歌手」宇多田光剛在本月推出的日劇《因為你把心給了我》中獻唱主題曲〈沒有顏色的花〉，今（26）日傳出好消息，由經紀公司宣布將睽違6年舉辦巡迴演唱會，並且首次在日本、美國以外的國家巡迴，名單一公布，不少粉絲驚喜發現演唱會地點竟包含台灣，讓粉絲們非常期待。

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▲宇多田光睽違6年舉辦巡迴演唱會，首度將台灣、香港列入巡迴演唱會地點，令粉絲們十分激動。（圖／SONY MUSIC提供）
▲宇多田光睽違6年舉辦巡迴演唱會，首度將台灣、香港列入巡迴演唱會地點，令粉絲們十分激動。（圖／SONY MUSIC提供）
為迎接出道25週年，宇多田光去年宣布將於今年4月推出首張精選輯《SCIENCE FICTION》，並且舉辦睽違6年的日本巡迴演唱會「SCIENCE FICTION TOUR」。今天則再次加碼宣布，這次的巡迴演唱會將首度囊括台北和香港兩場，為的就是要回饋期待已久的海外粉絲。事實上，這也是宇多田光第一次在日本、美國以外的國家舉辦演唱會。

▲宇多田光首度在日本、美國以外的國家，舉辦巡迴演唱會。（圖／SONY MUSIC提供）
▲宇多田光首度在日本、美國以外的國家，舉辦巡迴演唱會。（圖／SONY MUSIC提供）
宇多田光1998年以單曲〈Automatic／time will tell〉出道，隨後發行的專輯《First Love》總銷量突破767萬張，成為日本流行音樂史上最高銷量的專輯，至今無人能超越，光是日本流行音樂史上最暢銷的10張專輯，宇多田光一人就獨占3張。宇多田光更是以超過3,700萬張唱片的驚人銷量，成為日本平成時期最暢銷的歌手之一。

▲宇多田光獻聲日劇《因為你把心給了我》的主題曲〈沒有顏色的花〉。（圖／SONY MUSIC）
▲宇多田光獻聲日劇《因為你把心給了我》的主題曲〈沒有顏色的花〉。（圖／SONY MUSIC）
宇多田光來台開演唱會的消息一出，吸引不少粉絲前往粉絲團按讚留言，不少粉絲都點名台北大巨蛋作為首選，紛紛期待地表示「直接挑戰大巨蛋了吧！」、「先卡一下，這肯定要去吧！」、「好感動，從1999當初的小高一，到現在已經變40歲的大叔。」也有粉絲擔憂地表示：「最怕一堆歌迷買不到，都是湊熱鬧的進去。」、「拜託了一定要實名制！」


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