于齊薇《炸裂吧女孩》冠軍賽豁出去了！親媽方文琳喊話：能露就露
正妹星二代女星于齊薇，是方文琳與于冠華的女兒，近期更與啦啦隊女神梓梓、畇二等多位女孩組成黃隊戰友，一同錄製實境養成節目《炸裂吧！女孩》，人氣大幅上升。今（26）日于齊薇與眾人一同出席總冠軍前彩排記者會，向來服裝保守的她也決定在最後一場公演豁出去了，就連媽媽都希望她「能露就露。」
記者詹鎰睿／台北報導
談到節目最大假想敵，于齊薇直接點名吳心緹的紅隊，「從第一次公演到現在，我最喜歡她們表演！」即便名次比較後面，但她認為紅隊的實力依舊不容小覷，會是一匹大黑馬，而裡面的成員就屬Elkie（莊錠欣），最讓于齊薇印象深刻，「她真的很有魅力。」
去年，于齊薇曾對外坦承想放棄演藝圈，如今的她截然不同，面對詢問「現在對演藝圈有重拾信心嗎？」于齊薇則可愛地回答，「有啊！」並強調現在還是想要拍戲，但能有機會參加節目很開心，可以學到很多。
由於梓梓編排的舞蹈風格偏辣，齊薇被團員們公認是最害羞、最保守的成員，但為了最後一次的公演，齊薇也說會比平常多露一點，就連媽媽方文琳也勸她，「衣服能露就露，身材顧好就好！」結果表演衣服卻被嫌棄，「媽媽說很醜耶，但我們眼光不一樣！」屆時方文琳也會來現場看女兒表演。
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