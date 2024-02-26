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于齊薇《炸裂吧女孩》冠軍賽豁出去了！親媽方文琳喊話：能露就露

▲于齊薇在《炸裂吧！女孩》總冠軍賽豁出去了，在表演服裝上多露一點，就連親媽方文琳也勸她，「能露就露！」（圖／記者葉政勳攝影）
▲于齊薇在《炸裂吧！女孩》總冠軍賽豁出去了，在表演服裝上多露一點，就連親媽方文琳也勸她，「能露就露！」（圖／記者葉政勳攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

正妹星二代女星于齊薇，是方文琳與于冠華的女兒，近期更與啦啦隊女神梓梓、畇二等多位女孩組成黃隊戰友，一同錄製實境養成節目《炸裂吧！女孩》，人氣大幅上升。今（26）日于齊薇與眾人一同出席總冠軍前彩排記者會，向來服裝保守的她也決定在最後一場公演豁出去了，就連媽媽都希望她「能露就露。」

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談到節目最大假想敵，于齊薇直接點名吳心緹的紅隊，「從第一次公演到現在，我最喜歡她們表演！」即便名次比較後面，但她認為紅隊的實力依舊不容小覷，會是一匹大黑馬，而裡面的成員就屬Elkie（莊錠欣），最讓于齊薇印象深刻，「她真的很有魅力。」

▲Judy、于齊薇、草莓、梓梓、畇二、珮含參與 《炸裂吧！女孩》黃隊總冠軍賽售票公演彩排。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.26）
▲于齊薇（右一）表示，她還想在演藝圈拍戲，已找回信心。（圖／記者葉政勳攝影）
去年，于齊薇曾對外坦承想放棄演藝圈，如今的她截然不同，面對詢問「現在對演藝圈有重拾信心嗎？」于齊薇則可愛地回答，「有啊！」並強調現在還是想要拍戲，但能有機會參加節目很開心，可以學到很多。

由於梓梓編排的舞蹈風格偏辣，齊薇被團員們公認是最害羞、最保守的成員，但為了最後一次的公演，齊薇也說會比平常多露一點，就連媽媽方文琳也勸她，「衣服能露就露，身材顧好就好！」結果表演衣服卻被嫌棄，「媽媽說很醜耶，但我們眼光不一樣！」屆時方文琳也會來現場看女兒表演。

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▲于齊薇（左起）、草莓、Judy、畇二、梓梓、珮含參與 《炸裂吧！女孩》黃隊總冠軍賽售票公演彩排。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.26）
▲于齊薇（左起）、草莓、Judy、畇二、梓梓、珮含，因為節目產生革命好感情。（圖／記者葉政勳攝影）

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