才與《捍衛戰士》劊子手調情！美胸女神再搭《紙房子》教授懷聖胎
「美胸女神」席德妮史威尼因拍攝《愛愛愛上你》，與《捍衛戰士：獨行俠》中的「劊子手」格蘭鮑威爾爆發緋聞，新片《鬼聖胎》再搭檔《紙房子》「教授」阿爾瓦羅莫特主演，本片由《厲陰宅3》製作團隊聯手《怪奇物語》特效班底打造全新恐怖經典，講述一位虔誠少女瑟希莉亞（席德妮史威尼 飾）來到修道院後，竟蒙得神蹟無性受孕，但隨著週遭修女的態度轉變，修道院背後似乎隱藏著陰謀，瑟希莉亞也漸漸無法確定這是份禮物還是個詛咒。
記者黃雅琪／綜合報導
《鬼聖胎》原文片名為「Immaculate」（聖母無染原罪），指聖母瑪利亞蒙天主之恩，不受罪惡汙染，最終以童貞之身誕下耶穌。預告片中，席德妮史威尼飾演的瑟希莉亞收到錄取通知，來到義大利一座頗負盛名的修道院，卻在不久後「奇蹟」似懷孕了，院中的牧師和修女神情看起來隱藏著巨大祕密，究竟瑟希莉亞的受孕是神蹟，還是邪惡的詛咒。
席德妮史威尼不只主演破億愛情喜劇《愛愛愛上你》，在熱門影集《高校十八禁》、《使女的故事》也有亮眼表現！年僅26歲的她主演《鬼聖胎》又擔任製片，史威尼在Instagram上發文：「我剛剛完成了我製作的第一部電影《鬼聖胎》，演員和工作人員都非常出色。我甚至無法形容過去幾個月在羅馬的經歷是多麼令人驚奇。我學到了很多東西，迫不及待想與你們分享我們創造的所有瘋狂。上戲的每一天都像做夢一樣，16歲的我會為現在的自己感到驕傲！」
在影集《紙房子》裡的「教授」阿爾瓦羅莫特，接受《君子雜誌》訪問時透露，他與史威尼在頒獎典禮上認識並獲邀演出，兩人在片場相談甚歡，常常互開玩笑。沒有宗教信仰的莫特表示，自己尊重每個宗教，大多宗教都源於對鄰里的尊敬與愛，他對其根源的理念相當認同。《鬼聖胎》3月22日全台上映。
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