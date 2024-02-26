超爽缺！她曝「零門檻1職業」可帶薪擼貓 過年8天狂接單爆賺4萬
每一隻毛小孩都是爸媽的心頭肉！在少子化的影響下，近幾年寵物經濟也越來越興盛，寵物託管師就是其中一項新興職業。寵物託管師除了可以到府餵養，還能提供遛狗、陪玩等服務，在春節期間，寵物託管師的收入竟能在8天內超過1萬元人民幣（約台幣4萬餘元），且這份工作還不需門檻，令許多熱愛動物的人都十分心動。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《星島頭條》報導，中國寵物託管師苗苗起初只是受到朋友委託，在假期間前往朋友家幫忙照顧貓咪，沒想到良好的照顧服務居然逐漸做出口碑，隨著口碑的積累，苗苗也將業務拓展至網路平台上，讓她接收到了更多託管單。
那麽寵物託管師到底有哪些業務呢？苗苗透露，工作內容包含加糧、換水、洗碗、鏟屎、陪玩、梳毛等，還要拍攝影片給主人觀看，一般都是按次收費。而這項工作沒有門檻，只要有一顆熱愛寵物的心，且願意跑單就可以，她的客人也大多是回頭客，客源已經非常穩定。
不過特別在春節過年期間，由於湧現大量返鄉潮，寵物託管師的需求量也大幅增加，苗苗表示春節時一天能跑20單，她騎著電動車四處接單，距離2公里內到府餵一隻寵物貓，價格約落在50元一次（約新台幣200元）；5公里內為60元一次（約新台幣250元）；8公里內則是80元一次（約新台幣340元），若有多隻寵物或其他需求要視情況加錢。
報導中還提到，中國寵物經濟越來越興盛，有產業機構分析，中國寵物經濟產業規模在2022年就達到4936億元（約2.1兆新台幣），且按年增25.2%；而到了2025年，預估市場規模將會達到8114億元（約3.4兆新台幣）。