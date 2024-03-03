3月電影／《石門》送子還債爆冷奪金馬　觸中國敏感神經被消失了

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藤井道人執導、張震首度監製電影《青春18x2 通往有你的旅程》，由許光漢、清原果耶主演，劇情緣起於18年前的台灣，高中生Jimmy（許光漢 飾）打工的地方出現了一位大他4歲、來自日本的背包客女孩Ami（清原果耶 飾），彼此暗戀的兩人，在距離愈來愈近的時候，Ami卻突然要回日本。多年後，Jimmy展開第一次在日本的單人旅行，坐火車前往她的故鄉、找回初戀。
香港愛情片大師葉念琛新作！陳昊森、譚旻萱《不是你不愛你》譜出夏日戀曲 3月14日上映
葉念琛執導《不是你不愛你》，由陳昊森、譚旻萱主演，故事描述：那年暑假，性格開朗善良的鍾家寶（譚旻萱 飾）偶遇和⽗親感情不佳的富家⼦關家偉（陳昊森 飾），為報復⽗親再婚，關家偉聘⽤她及其好友高⼤強（梁仲恆 飾）等⼈搗亂婚禮，關家偉與鍾家寶卻意外擦出火花，展開了一段夏日戀曲，嚐盡熱戀甜蜜，本以為彼此緣定今⽣
真人真事搬上大銀幕！《極限長征》人狗情誼感動馬克華伯格 3月15日上映
賽門西倫瓊斯執導《極限長征》，將越野賽運動員麥可雷德諾（Mikael Lindnord）與流浪狗「亞瑟」在比賽中的奇蹟相遇搬上大銀幕！由馬克華伯格、劉思慕、娜塔莉伊曼紐爾、阿里蘇利曼等人主演，劇情描述：探險越野運動員麥可（馬克華柏格 飾）與他率領的隊伍，多年來一心渴望成為世界冠軍的他，決定參加完最後一次比賽後就要結束運動員生涯。麥可為此到處奔波、投入畢生積蓄，找回前搭檔利奧（劉思慕 飾）、王牌新秀奧莉薇亞（娜塔莉艾曼紐 飾），以及熱血老將奇克（阿里蘇利曼 飾）共組王牌團隊，飛往多明尼加共和國參加世界冠軍賽。
《（真）新的一天》挑戰銀幕大尺度！李銘忠、虹茜、王碩瀚「3人行」激戰 3月22日上映
《（真）新的一天》是導演陳宏一的第6部作品，集結李銘忠、虹茜、王碩瀚主演，劇情描述：翹家少女「真真」（虹茜 飾）邂逅陽光便利店員「尚」（王碩瀚 飾），與事業有成的大老闆趙子傑（李銘忠 飾）展開一段瘋狂「3人行」時，卻因為一聲意外槍響，不僅揭露她不堪回首的過去，更對3人曖昧關係發生翻天覆地的影響。
《厲陰宅3》團隊再推恐怖經典片！「美乳女神」席德妮史威尼《鬼聖胎》無性受孕 3月22日上映
《厲陰宅3》製作團隊聯手《怪奇物語》特效班底打造全新恐怖經典《鬼聖胎》，由「美乳女神」席德妮史威尼、《紙房子》「教授」阿爾瓦羅莫特主演，故事講述：一位虔誠少女瑟希莉亞（席德妮史威尼 飾）來到修道院後，竟蒙得神蹟無性受孕，但隨著週遭修女的態度轉變，修道院背後似乎隱藏著陰謀，瑟希莉亞漸漸無法確定這是份禮物還是詛咒。
金馬獎最佳劇情片《石門》！揭中國女子「送子還債」驚人故事 3月29日上映
日本劇情片《石門》由黃驥和大冢龍治執導、姚紅貴主演，榮獲「第60屆金馬獎」最佳劇情片和最佳剪輯兩項大獎。劇情講述：20歲湖南少女林森為彌補家人因醫療事故造成的賠償，決定將自己意外懷孕的孩子送給對方，以作補償的故事。電影為導演黃驥「女性三部曲」的終章，前兩部分別為《雞蛋與石頭》和《笨鳥》。