快訊／小S公公許慶祥家中心肌梗塞猝逝享壽86歲　驚人身價曝光

3月電影／《石門》送子還債爆冷奪金馬　觸中國敏感神經被消失了

▲3月強檔電影片單中，《石門》（左上）送子還債故事爆冷門奪金馬獎「最佳劇情片」，導演出席金馬盛會觸動中國敏感神經，在豆瓣電影網站直接被消失。《青春18x2 通往有你的旅程》（中上起）、《不是你不愛你》、《極限長征》（左下起）、《（真）新的一天》、《鬼聖胎》。（圖／金馬執委會、翻滾吧男孩、華映、采昌、海鵬、車庫）
▲3月強檔電影片單中，《石門》（左上）送子還債故事爆冷門奪金馬獎「最佳劇情片」，導演出席金馬盛會觸動中國敏感神經，在豆瓣電影網站直接被消失。《青春18x2 通往有你的旅程》（中上起）、《不是你不愛你》、《極限長征》（左下起）、《（真）新的一天》、《鬼聖胎》。（圖／金馬執委會、翻滾吧男孩、華映、采昌、海鵬、車庫）

記者黃雅琪／綜合報導

3月必看6部強檔電影看這裡！白色情人節首選愛情片，許光漢、清原果耶甜蜜主演《青春18x2 通往有你的旅程》、陳昊森、譚旻萱甜蜜演出《不是你不愛你》，推薦給大家排進甜蜜約會行程！中日導演合拍電影《石門》，爆冷門拿下第60屆金馬獎「最佳劇情片」大獎，但導演出席金馬盛會觸動中國政治敏感，該片在豆瓣電影網站「被消失」！除了上述作品，還有馬克華伯格《極限長征》、李銘忠與虹茜主演《（真）新的一天》以及席德妮史威尼《鬼聖胎》，都將在大銀幕上精采獻映。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲清原果耶（左）與許光漢主演愛情片《青春18x2 通往有你的旅程》。（圖／翻滾吧男孩提供）
▲清原果耶（左）與許光漢主演愛情片《青春18x2 通往有你的旅程》。（圖／翻滾吧男孩提供）
台日跨國戀曲！看清原果耶、許光漢在《青春18x2 通往有你的旅程》純粹愛戀　3月14日上映

藤井道人執導、張震首度監製電影《青春18x2 通往有你的旅程》，由許光漢、清原果耶主演，劇情緣起於18年前的台灣，高中生Jimmy（許光漢 飾）打工的地方出現了一位大他4歲、來自日本的背包客女孩Ami（清原果耶 飾），彼此暗戀的兩人，在距離愈來愈近的時候，Ami卻突然要回日本。多年後，Jimmy展開第一次在日本的單人旅行，坐火車前往她的故鄉、找回初戀。

▲《不是你不愛你》由陳昊森（左）和譚旻萱主演。（圖／華映）
▲《不是你不愛你》由陳昊森（左）和譚旻萱主演。（圖／華映）
香港愛情片大師葉念琛新作！陳昊森、譚旻萱《不是你不愛你》譜出夏日戀曲　3月14日上映

葉念琛執導《不是你不愛你》，由陳昊森、譚旻萱主演，故事描述：那年暑假，性格開朗善良的鍾家寶（譚旻萱 飾）偶遇和⽗親感情不佳的富家⼦關家偉（陳昊森 飾），為報復⽗親再婚，關家偉聘⽤她及其好友高⼤強（梁仲恆 飾）等⼈搗亂婚禮，關家偉與鍾家寶卻意外擦出火花，展開了一段夏日戀曲，嚐盡熱戀甜蜜，本以為彼此緣定今⽣，豈料命運卻為這段愛情安排了急轉直下的暗湧。

▲馬克華伯格主演《極限長征》改編自真人真事。（圖／采昌）
▲馬克華伯格主演《極限長征》改編自真人真事。（圖／采昌）
真人真事搬上大銀幕！《極限長征》人狗情誼感動馬克華伯格　3月15日上映

賽門西倫瓊斯執導《極限長征》，將越野賽運動員麥可雷德諾（Mikael Lindnord）與流浪狗「亞瑟」在比賽中的奇蹟相遇搬上大銀幕！由馬克華伯格、劉思慕、娜塔莉伊曼紐爾、阿里蘇利曼等人主演，劇情描述：探險越野運動員麥可（馬克華柏格 飾）與他率領的隊伍，多年來一心渴望成為世界冠軍的他，決定參加完最後一次比賽後就要結束運動員生涯。麥可為此到處奔波、投入畢生積蓄，找回前搭檔利奧（劉思慕 飾）、王牌新秀奧莉薇亞（娜塔莉艾曼紐 飾），以及熱血老將奇克（阿里蘇利曼 飾）共組王牌團隊，飛往多明尼加共和國參加世界冠軍賽。

▲李銘忠（左起）、虹茜、王碩瀚在《（真）新的一天》片中演出多人床戲。（圖／海鵬）
▲李銘忠（左起）、虹茜、王碩瀚在《（真）新的一天》片中演出多人床戲。（圖／海鵬）
《（真）新的一天》挑戰銀幕大尺度！李銘忠、虹茜、王碩瀚「3人行」激戰　3月22日上映

《（真）新的一天》是導演陳宏一的第6部作品，集結李銘忠、虹茜、王碩瀚主演，劇情描述：翹家少女「真真」（虹茜 飾）邂逅陽光便利店員「尚」（王碩瀚 飾），與事業有成的大老闆趙子傑（李銘忠 飾）展開一段瘋狂「3人行」時，卻因為一聲意外槍響，不僅揭露她不堪回首的過去，更對3人曖昧關係發生翻天覆地的影響。

▲「美胸女神」席德妮史威尼（左圖）才與《捍衛戰士》「劊子手」在片場調情、爆發緋聞，再搭《紙房子》「教授」阿爾瓦羅莫特（右圖）演新戲《鬼聖胎》。（圖／車庫）
▲「美乳女神」席德妮史威尼（左圖），搭《紙房子》「教授」阿爾瓦羅莫特演新戲《鬼聖胎》。（圖／車庫）
《厲陰宅3》團隊再推恐怖經典片！「美乳女神」席德妮史威尼《鬼聖胎》無性受孕　3月22日上映

《厲陰宅3》製作團隊聯手《怪奇物語》特效班底打造全新恐怖經典《鬼聖胎》，由「美乳女神」席德妮史威尼、《紙房子》「教授」阿爾瓦羅莫特主演，故事講述：一位虔誠少女瑟希莉亞（席德妮史威尼 飾）來到修道院後，竟蒙得神蹟無性受孕，但隨著週遭修女的態度轉變，修道院背後似乎隱藏著陰謀，瑟希莉亞漸漸無法確定這是份禮物還是詛咒。

▲《石門》獲頒金馬獎「最佳劇情片」大獎。（圖／金馬執委會）
▲《石門》獲頒金馬獎「最佳劇情片」大獎，卻觸動中國大陸敏感神經，在豆瓣電影網站被消失。（圖／金馬執委會）
金馬獎最佳劇情片《石門》！揭中國女子「送子還債」驚人故事　3月29日上映

日本劇情片《石門》由黃驥和大冢龍治執導、姚紅貴主演，榮獲「第60屆金馬獎」最佳劇情片和最佳剪輯兩項大獎。劇情講述：20歲湖南少女林森為彌補家人因醫療事故造成的賠償，決定將自己意外懷孕的孩子送給對方，以作補償的故事。電影為導演黃驥「女性三部曲」的終章，前兩部分別為《雞蛋與石頭》和《笨鳥》。

▲3月電影片單。（圖／NOWnews製表）
▲3月電影片單。（圖／NOWnews製表）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

許光漢「騎車約會」全被拍！《旅程》後座正妹身分曝光了

許光漢崩壞了！化身貪污警長耍狠「勒索張鈞甯」　捲入密室謀殺案

許光漢《鬼家人》宇宙來了！《正港分局》再見男神爆笑扮直男刑警

才與《捍衛戰士》劊子手調情！美胸女神再搭《紙房子》教授懷聖胎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞