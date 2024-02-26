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7-11《迪士尼UFUFY》獨家周邊！40款249元起　米奇、維尼一次收集

▲7-11獨家迪士尼周邊來了！自3月6日起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11獨家迪士尼周邊來了！自3月6日起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11獨家迪士尼周邊來了！自3月6日起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動，首賣逾40款全台首見的限定、限量UFUFY雲朵綿綿新品，無須搭機到日本即可輕鬆就近購入，包括米妮米妮、奇奇蒂蒂、小熊維尼等熱門角色一次現身，迪士尼迷快筆記，準時開搶! 

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🟡7-11「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」快閃購／集點送

📍活動日期：3月6日15:00起至3月17日消費不限金額可換購；3月18日起至2024年4月28日24：00止，開跑集點購、集點送，會員門市消費滿40元贈1點。贈品兌換至2024年4月30日24：00止。

▲7-11獨家迪士尼周邊來了！自3月6日起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11獨家迪士尼周邊來了！自3月6日起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾304不鏽鋼餐具組，共3款：消費不限金額+249元換購1款，款式隨機；集滿6點+249元換購1款，款式隨機

◾雙層保鮮盒600ml，共3款：消費不限金額+299元換購1款，款式隨機；集滿6點+299元換購1款，款式隨機

◾造型保溫保冷袋，共3款：消費不限金額+299元換購1款；集滿6點+299元換購1款

▲304不鏽鋼餐具組，共3款：消費不限金額+249元換購1款，款式隨機；集滿6點+249元換購1款，款式隨機。
▲304不鏽鋼餐具組，共3款，消費不限金額+249元換購1款，款式隨機；集滿6點+249元換購1款，款式隨機。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲造型保溫保冷袋，共3款：消費不限金額+299元換購1款；集滿6點+299元換購1款
▲造型保溫保冷袋，共3款，消費不限金額+299元換購1款；集滿6點+299元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾1.5L彈蓋冷水壺，共2款：消費不限金額+349元換購1款；集滿6點+349元換購1款

◾感應式給皂機，共2款：消費不限金額+599元換購1款；集滿6點+599元換購1款

▲感應式給皂機，共2款：消費不限金額+599元換購1款；集滿6點+599元換購1款。
▲感應式給皂機，共2款，消費不限金額+599元換購1款；集滿6點+599元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾造型摺疊椅，共2款：消費不限金額+499元換購1款；集滿6點+499元換購1款

◾收納露營箱桌，共1款：消費不限金額+999元換購1款；集滿6點+999元換購1款

◾兩用野餐墊，共2款：消費不限金額+399元換購1款；集滿6點+399元換購1款

▲7-11獨家迪士尼周邊來了！自3月6日起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11獨家迪士尼周邊來了！自3月6日起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾電動泡泡機，共2款：消費不限金額+299元換購1款；集滿6點+299元換購1款

◾造型安全帽，共3款：消費不限金額+599元換購1款；集滿6點+599元換購1款

◾UFUFY經典公仔，共7款：消費不限金額+199元換購1款，款式隨機；集滿6點+199元換購1款，款式隨機

▲UFUFY經典公仔，共7款：消費不限金額+199元換購1款，款式隨機；集滿6點+199元換購1款，款式隨機
▲UFUFY經典公仔，共7款，消費不限金額+199元換購1款，款式隨機；集滿6點+199元換購1款，款式隨機。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾1000片拼圖，共1款：消費不限金額+399元換購1款；集滿6點+399元換購1款

◾床包枕套組，共3款：消費不限金額+599元換購1款；集滿6點+599元換購1款

◾限量中枕，共3款：消費不限金額+299元換購1款；集滿6點+299元換購1款

◾春秋被，共3款：消費不限金額+699元換購1款；集滿6點+699元換購1款

◾造型磁吸充電盤，共3款：消費不限金額+699元換購1款；集滿6點+699元換購1款

▲造型磁吸充電盤，共3款：消費不限金額+699元換購1款；集滿6點+699元換購1款
▲造型磁吸充電盤，共3款，消費不限金額+699元換購1款；集滿6點+699元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾行動電源，共2款：消費不限金額+799元換購1款；集滿6點+799元換購1款

◾公仔造型燈：消費不限金額+499元換購1款；集滿6點+499元換購1款

◾藍牙雙模鍵盤：消費不限金額+699元換購1款；集滿6點+699元換購1款

◾藍牙雙模滑鼠：消費不限金額+499元換購1款；集滿6點+499元換購1款

◾電子鐘無線充，共2款：消費不限金額+699元換購1款；集滿6點+699元換購1款

▲行動電源、藍牙鍵盤、藍芽滑鼠限量換購。（）
▲行動電源、藍牙鍵盤、藍芽滑鼠限量換購。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾造型零錢包，共2款：消費不限金額+399元換購1款；集滿6點+399元換購1款

◾三層零錢包：消費不限金額+399元換購1款；集滿6點+399元換購1款

◾保冷便當袋，共2款：消費不限金額+599元換購1款；集滿6點+599元換購1款

◾側背包，共2款：消費不限金額+599元換購1款；集滿6點+599元換購1款

◾兩用手機包，共2款：消費不限金額+499元換購1款；集滿6點+499元換購1款

◾後背包，共2款：消費不限金額+999元換購1款；集滿6點+999元換購1款

◾Ufufy 系列擴香禮盒：消費不限金額+849元換購1款；集滿6點+849元換購1款

▲造型零錢包，共2款：消費不限金額+399元換購1款；集滿6點+399元換購1款
▲造型零錢包，共2款，消費不限金額+399元換購1款；集滿6點+399元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Ufufy 系列擴香禮盒：消費不限金額+849元換購1款；集滿6點+849元換購1款
▲Ufufy 系列擴香禮盒，消費不限金額+849元換購1款；集滿6點+849元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，喜愛《名偵探柯南》的粉絲們有福了，2024最新電影《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》日前公開最新情報，劇情圍繞著新選組副長土方歲三的愛刀，基德、柯南、平次等人將展開驚人的奪寶戰！為了替劇場版提前暖身，曼迪傳播即將推出特別總集篇《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》。

不僅能再度見證月下的奇術師怪盜基德誕生，以及基德和柯南、新一的對決，更加入只有在特別篇中才能看到的全新影像！從兩位命運的對手初次見面起，華麗的魔術手法、精湛的邏輯推理，高手過招讓人目不暇給，特別總集篇《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》3/29起將於台灣、香港、澳門上映日文配音版，台灣4/12起加碼上映中文配音版，

▲曼迪傳播即將推出特別總集篇《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》。（圖／曼迪提供）
▲曼迪傳播即將推出特別總集篇《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》。（圖／曼迪提供）
▲曼迪傳播即將推出特別總集篇《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》。（圖／曼迪提供）
▲曼迪傳播即將推出特別總集篇《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》。（圖／曼迪提供）

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