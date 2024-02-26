7-11《迪士尼UFUFY》獨家周邊！40款249元起　米奇、維尼一次收集

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📍活動日期：3月6日15:00起至3月17日消費不限金額可換購；3月18日起至2024年4月28日24：00止，開跑集點購、集點送，會員門市消費滿40元贈1點。贈品兌換至2024年4月30日24：00止。
◾304不鏽鋼餐具組，共3款：消費不限金額+249元換購1款，款式隨機；集滿6點+249元換購1款，款式隨機
◾雙層保鮮盒600ml，共3款：消費不限金額+299元換購1款，款式隨機；集滿6點+299元換購1款，款式隨機
◾造型保溫保冷袋，共3款：消費不限金額+299元換購1款；集滿6點+299元換購1款
◾1.5L彈蓋冷水壺，共2款：消費不限金額+349元換購1款；集滿6點+349元換購1款
◾感應式給皂機，共2款：消費不限金額+599元換購1款；集滿6點+599元換購1款
◾造型摺疊椅，共2款：消費不限金額+499元換購1款；集滿6點+499元換購1款
◾收納露營箱桌，共1款：消費不限金額+999元換購1款；集滿6點+999元換購1款
◾兩用野餐墊，共2款：消費不限金額+399元換購1款；集滿6點+399元換購1款
◾電動泡泡機，共2款：消費不限金額+299元換購1款；集滿6點+299元換購1款
◾造型安全帽，共3款：消費不限金額+599元換購1款；集滿6點+599元換購1款
◾UFUFY經典公仔，共7款：消費不限金額+199元換購1款，款式隨機；集滿6點+199元換購1款，款式隨機
◾1000片拼圖，共1款：消費不限金額+399元換購1款；集滿6點+399元換購1款
◾床包枕套組，共3款：消費不限金額+599元換購1款；集滿6點+599元換購1款
◾限量中枕，共3款：消費不限金額+299元換購1款；集滿6點+299元換購1款
◾春秋被，共3款：消費不限金額+699元換購1款；集滿6點+699元換購1款
◾造型磁吸充電盤，共3款：消費不限金額+699元換購1款；集滿6點+699元換購1款
◾行動電源，共2款：消費不限金額+799元換購1款；集滿6點+799元換購1款
◾公仔造型燈：消費不限金額+499元換購1款；集滿6點+499元換購1款
◾藍牙雙模鍵盤：消費不限金額+699元換購1款；集滿6點+699元換購1款
◾藍牙雙模滑鼠：消費不限金額+499元換購1款；集滿6點+499元換購1款
◾電子鐘無線充，共2款：消費不限金額+699元換購1款；集滿6點+699元換購1款
◾造型零錢包，共2款：消費不限金額+399元換購1款；集滿6點+399元換購1款
◾三層零錢包：消費不限金額+399元換購1款；集滿6點+399元換購1款
◾保冷便當袋，共2款：消費不限金額+599元換購1款；集滿6點+599元換購1款
◾側背包，共2款：消費不限金額+599元換購1款；集滿6點+599元換購1款
◾兩用手機包，共2款：消費不限金額+499元換購1款；集滿6點+499元換購1款
◾後背包，共2款：消費不限金額+999元換購1款；集滿6點+999元換購1款
◾Ufufy 系列擴香禮盒：消費不限金額+849元換購1款；集滿6點+849元換購1款
此外，喜愛《名偵探柯南》的粉絲們有福了，2024最新電影《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》日前公開最新情報，劇情圍繞著新選組副長土方歲三的愛刀，基德、柯南、平次等人將展開驚人的奪寶戰！為了替劇場版提前暖身，曼迪傳播即將推出特別總集篇《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》。
不僅能再度見證月下的奇術師怪盜基德誕生，以及基德和柯南、新一的對決，更加入只有在特別篇中才能看到的全新影像！從兩位命運的對手初次見面起，華麗的魔術手法、精湛的邏輯推理，高手過招讓人目不暇給，特別總集篇《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》3/29起將於台灣、香港、澳門上映日文配音版，台灣4/12起加碼上映中文配音版，