跟著台積電走！熊本透天厝僅400萬　連玉山金董座朋友也搶投資　

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對於台積電到熊本設廠帶來的商機及效應，黃男州透露，最近有朋友剛到熊本買了一間獨棟透天厝，讓他嚇了一跳，房價約2000萬日圓，折合新台幣才400多萬元。他說，雖然台積電進駐，導致房價上漲，對當地年輕人買房有影響，企業土地與人力支出也提高，但目前來看，當地企業仍是滿歡迎台積電去投資設廠。
黃男州也表示，自己去年就去了日本6次，大多是去九州，去年7月他去日本參加論壇的時候，土地已上漲2成，台積電提供的大學畢業生薪資28萬日圓，比當地20萬日圓高4成，時薪也高50%。台積電現在只是在熊本蓋1廠，接著還有2廠，3廠應該也會在熊本，熊本1年GDP約6兆日圓，台積電在當地光蓋1廠就花費1兆日圓，之後蓋更高階的廠花費會更多，對熊本會有很大的影響，當地人也希望能掌握契機，希望讓「九州矽島風華再現」。
黃男州認為，台積電到熊本投資才開始，看好長期發展包括九州，尤其看重日本經濟復甦，包括低匯率政策，日本央行可能結束負利率政策，日本經濟很有機會在可見未來有很好復甦，因此，看好日本及九州未來經濟發展，亦看好玉山在日本的發展。
目前玉山海外分、子行獲利成長73.8%，合計貢獻銀行淨利35.8%，分行整體獲利排名國銀第二。亞洲布局方面，再獲金管會同意申設吉隆坡代表人辦事處，並投資泰國Thai Credit Commercial Bank，加深東協市場經營網絡。
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