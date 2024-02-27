黃金舜喊政府統一採購地板價健保藥 基層藥師搖頭：根本行不通
衛福部健保署日前宣布4月起調整藥價，其中包括大量慢性病用藥的藥價遭砍，藥師公會全聯會理事長黃金舜喊出針對地板價進行統一採購的作法，但基層藥師沈采穎直言，這樣的作法根本行不通，且台灣的藥費問題與日劑藥費、民眾就醫習慣、醫藥分業等多重因素有關。
記者林志怡／台北報導
大量慢性病用藥的健保藥價遭砍，藥界擔憂可能引發廠商停產、造成後續缺藥問題。黃金舜昨（26）日表示，藥廠經過健保砍價後，還面臨醫院議價的問題，最快6個月後就會出現缺藥潮，希望健保署研議，對已經來到地板價的藥品，採取統一採購措施，確保廠商的喘息空間。
然而，對於黃金舜提出，讓價格來到地板價的藥品，統一由健保署來採購，藉此確保藥廠存活空間，沈采穎接受媒體聯訪時指出，這樣的做法或許是很好、很理想的方向，但在實務面上，健保署為此還需要另外架設平台、整合資源、向藥廠進行採購，她懷疑政府單位的人力能否負擔。
沈采穎也提到，由健保署統一採購，是否能夠確實解決缺藥問題也是未知數，再加上以往官方對於缺藥問題處理不力，她高度質疑政府能否提供這樣的統一採購服務，且台灣的健保藥價困境其實也與日劑藥費、民眾就醫習慣、醫藥分業等多重因素有關，她認為，黃金舜的提案「根本行不通」。