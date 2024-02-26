泰勒絲經濟學！新加坡6場獨家巡演 專家估帶動117億元旅遊收益
美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的全球巡迴演唱會掀起「泰勒絲經濟學」風潮，新加坡更是為了搶下東南亞獨家演唱會主辦權進行高額補貼，預計為當地旅遊、飯店、航空與餐飲業等帶來高達新台幣117億元的收入，經濟專家指出，光是泰勒絲在3月舉辦的6場演出帶動錢潮，估計就能佔新加坡第一季國內生產總值的0.2%。
國際中心楊智傑／綜合報導
泰勒絲「The Eras Tour」巡迴演唱會在3月2日於新加坡國家體育場舉辦，而一共6場的演出門票早已售罄，門票至少賣出超過30萬張。根據《聯合早報》、《商業時報》報導，新加坡文化、社區及青年部與新加坡旅遊局證實為這次巡演提供資助，但拒絕透露資助額，同時強調誠如泰勒絲在其他城市的演出相同，這些巡迴演出可能對新加坡的經濟帶來巨大收益，「特別是對酒店、零售、觀光和餐飲等旅遊活動」。
馬來亞銀行經濟師鄭寧認為，假設大多數演唱會觀眾從亞洲其他地區飛來，那麼泰勒絲巡迴演唱會相關的旅遊收入，可能會達到新幣3億5千萬元至5億元，相當於最多可帶動新台幣約117.71億元的收入；星展銀行經濟師蔡漢廷則估計，相關旅遊收入約為新幣3億元至4億元，或佔新加坡第一季國內生產總值的0.2％。
分析師指出，除了飯店業外，可能受益的行業還包括航空旅行、交通運輸和物流，以及餐飲等產業，另一項無形好處則是可藉此展示新加坡作為音樂演出旅遊的首選地。
新加坡為了搶下泰勒絲東南亞獨家巡迴演唱會主辦權，每場最高補貼300萬美元（約新台幣9465萬元），泰國首相賽塔（Srettha Thavisin）先前更公開稱新加坡政府砸重金補助的挑件就是要求不能到其他東南亞國家舉辦這個巡演。