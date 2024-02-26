AI應用帶動！研調：今年手機鏡頭回溫出貨估42.2億顆、年增3.8%

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集邦科技指出，從目前相機鏡頭搭載趨勢來看，整體依然係採取「主鏡頭畫素往49MP~64MP區間集中」，以及「後鏡頭數量朝3顆收斂」的配置模式。觀察近期品牌廠，在對智慧型手機相機鏡頭的硬體升級，除了搭載潛望式鏡頭模組外，也會採用玻塑混合的鏡頭方案，提升色彩還原能力的APO（Apochromatic）鏡頭技術。
此外，集邦科技表示，對消費者而言，相機規格的升級依然為重要的換機誘因，部分品牌均著重提升高階機種的相機規格，但在低階入門機種僅部分品牌升級，且非增加後鏡頭數量，而是著重在提高主鏡頭的畫素。並以vivo在Y200手機上搭載了64MP的主鏡頭，多數品牌則調降了低階入門機種的相機規格。另蘋果iPhone 15 Pro Max搭載獨家的四稜鏡式，望遠長焦鏡頭模組，獲得良好銷售成績，預期品牌廠會持續增加潛望式鏡頭模組的搭載率。而預期2024年新機iPhone 16 Pro可望享用到該項硬體升級。
不過，集邦科技指出，成本考量為前提，安卓陣營的智慧型手機品牌將以價格區間作為分水嶺，中階機種將採用成本較低的定焦或一折式方案，高階機種則會採用分群或多折式的方案，更甚者則如Oppo，其在Find X7 Ultra手機上搭載了雙潛望式的鏡頭模組。