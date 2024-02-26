台獨黨綱是歷史文件？民進黨急澄清：相關發言有歷史脈絡
民進黨中國事務部主任吳峻鋕昨日與中國學者進行視訊座談，在過程中提及「台獨黨綱已是歷史文件」，對此國民黨主席朱立倫呼籲民進黨主席賴清德公開稱「民進黨反對台獨」，民進黨今（26）日回應指出，民進黨中國部主任相關發言都有其歷史脈絡，請朱不需要見縫插針、隨之起舞，且賴清德已已多次公開表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，沒有另行宣布台獨的必要，另也喊話藍營早日放棄一中框架的九二共識。
記者陳威叡／台北報導
對於民進黨中國事務部主任吳峻鋕昨日與中國學者進行視訊座談，民進黨發言人吳崢今日表示，閉門會議內容，遭媒體下標片面解讀，民進黨的重要文件皆有公開資訊，也有清楚的歷史脈絡，有關台灣主權應由台灣人民共同決定，是台灣人的共識。
吳崢表示，民進黨對於兩岸互動的態度，就是保持善意，願意與中國進行更多的溝通與對話，基於此立場，吳峻誌主任受邀參與會議，表達立場。
關於朱立倫說法，吳崢表示，民進黨中國部主任出席學者座談，相關發言都有其歷史脈絡，請朱立倫不需要見縫插針、隨之起舞，另強調，主席賴清德已多次公開表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，沒有另行宣布台獨的必要，呼籲國民黨及朱立倫，早日放棄一中框架的九二共識，可以和民進黨共同主張，中華民國台灣就是一個主權獨立的國家。