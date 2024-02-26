接手年代旅遊爛攤子！「旅行業越南王」出手　搭星宇航空有促銷

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有「旅行業越南王」之稱的鴻毅旅行社董事長蔡家煌，過去有深耕越南市場40年的經驗，他強調旅客出國找旅行社，務必找有加入品保協會的旅行社，因為有旅約保險，發生狀況時才不會求助無門。為了旅遊業的誠信，品保協會與旅行業者會共同處理，讓客人得到保障。
目前年代旅遊未出團的旅客，改由鴻毅旅行社接手。分為兩種情況處理：1）全額付清的旅客扣15000機票補團費差額，可直接出團。2）僅付訂金的旅客則需補上團費差額。鴻毅給代收轉付收據，跟品保申請理賠退費。
鴻毅旅行指出，越南富國島相當適合國人攜家帶眷去渡假，有「玉島」之稱的富國島擁有豐碩的天然資源、奶油沙灘、日落海岸線，遺世獨立的夢幻島嶼，越南政府也積極推動建設，將富國島打造為經濟特區，吸引國際連鎖集團爭相進駐，舉凡法式學院風的JW萬豪度假酒店、高質感莫凡彼酒店、IHG麗晶酒店等共16家飯店，有多達22項體驗設施，包含6項世界之最、越南之最。
夜晚還有號稱越南版威尼斯人的「富國大世界(GRAND WORLD PHU QUOC)」，24小時商店街、美食、酒吧等娛樂項目，讓你從白天嗨到夜晚，沉浸在熱帶風情與島嶼生活，感受令人著迷的獨有魅力。
而3月2日將有一團搭乘星宇航空的富國島旅遊團，尚有40個名額，報名參加者可享優惠折扣；另外6日、10日和14日都有年代旅遊遺留下的富國島旅遊團將出團，更多詳情都可以聯繫有數十年業界經驗的鴻毅旅行社。
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