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接手年代旅遊爛攤子！「旅行業越南王」出手　搭星宇航空有促銷

▲年代旅遊爆發富國島丟包案，如今品保協會和弘毅旅行社出面接手未出團的團客。（圖／VinWonders珍珠樂園）
▲年代旅遊爆發富國島丟包案，如今品保協會和弘毅旅行社出面接手未出團的團客。（圖／VinWonders珍珠樂園）

國際中心賴正琳／綜合報導

年代旅遊富國島丟包案引起台灣社會震驚，而已簽約卻無法出團的旅客更成為冤大頭，原本跟公司的休假和小孩的學校請假都安排好，卻突然面臨無法出團的壓力。台灣品保協會和深耕越南旅遊40多年的弘毅旅行社出面接手，讓想出團的旅客能順利出團，同時公佈退費和代收轉付流程。

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春節期間年代旅遊因未付費給越南地接社，造成國際旅遊業糾紛，甚至連機票未償還給航空公司。我國觀光署和品保協會介入，拜託台灣大型旅行社和越南地接社著手處理，鴻毅旅行社也在當時義不容辭地派出遊覽車接送被丟包的旅客，雖然年代旅遊總經理林大鈞仍尚未付款，但鴻毅旅行社以及長期配合的富國島最大華語地接社越南皇茶旅行社，都認為顧客的安全和旅遊品質是最重要的。

有「旅行業越南王」之稱的鴻毅旅行社董事長蔡家煌，過去有深耕越南市場40年的經驗，他強調旅客出國找旅行社，務必找有加入品保協會的旅行社，因為有旅約保險，發生狀況時才不會求助無門。為了旅遊業的誠信，品保協會與旅行業者會共同處理，讓客人得到保障。

目前年代旅遊未出團的旅客，改由鴻毅旅行社接手。分為兩種情況處理：1）全額付清的旅客扣15000機票補團費差額，可直接出團。2）僅付訂金的旅客則需補上團費差額。鴻毅給代收轉付收據，跟品保申請理賠退費。

鴻毅旅行指出，越南富國島相當適合國人攜家帶眷去渡假，有「玉島」之稱的富國島擁有豐碩的天然資源、奶油沙灘、日落海岸線，遺世獨立的夢幻島嶼，越南政府也積極推動建設，將富國島打造為經濟特區，吸引國際連鎖集團爭相進駐，舉凡法式學院風的JW萬豪度假酒店、高質感莫凡彼酒店、IHG麗晶酒店等共16家飯店，有多達22項體驗設施，包含6項世界之最、越南之最。

夜晚還有號稱越南版威尼斯人的「富國大世界(GRAND WORLD PHU QUOC)」，24小時商店街、美食、酒吧等娛樂項目，讓你從白天嗨到夜晚，沉浸在熱帶風情與島嶼生活，感受令人著迷的獨有魅力。

而3月2日將有一團搭乘星宇航空的富國島旅遊團，尚有40個名額，報名參加者可享優惠折扣；另外6日、10日和14日都有年代旅遊遺留下的富國島旅遊團將出團，更多詳情都可以聯繫有數十年業界經驗的鴻毅旅行社。

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