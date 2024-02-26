離譜！印度火車在「無人駕駛」下飛馳 以時速100公里行進逾5車站
印度鐵路事故頻傳，近日又傳「無人駕駛」離譜事故，印度官員向媒體證實，一列貨運火車疑似因駕駛下車後忘記拉手煞車，導致在沒有車長的情況下以時速100公里的高速，行駛約70公里、飛經5個車站後才停下，所幸最終並未造成任何人員傷亡，負責公司也下令徹查避免意外再度發生。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據英國廣播公司（BBC）報導，印度鐵路（Indian Railways）公司1列載運石塊、共53節車廂的貨運火車，在當地時間25日上午7點25分至9點間從當地車站賈姆穆（Jammu ）往霍斯希亞爾普爾（Hoshiarpur）地區出發。
然而，當該列火車在卡圖亞（Kathua）停靠更換乘務員時，火車駕駛及助手先行下車後，列車開始沿著鐵軌的斜坡向下滑行，隨後更以每小時近100公里的速度行駛。鐵路當局在接獲列車移動警報後，官員們立刻關閉沿途的鐵路口，並在鐵軌上放置木塊減緩阻止火車行進，最終該列火車直到行駛了5個車站後才終於停下。
值得慶幸的是，整起事件並未造成任何人員傷亡，而印度鐵路公司也已經下令徹查，希望釐清事故原因避免類似事件再度發生。
印度國鐵去年發生兩起嚴重相撞事故，其中一起釀成至少10人死亡、27人受傷，另一起則是20多年來最慘重事故，當時一列客運列車撞上了靜止的貨運列車，出軌並撞上了另一列從相反方向駛來的客運列車，造成292人死亡，事發後有3名鐵路員工被依過失殺人和證據消失罪名逮捕。