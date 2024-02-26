名家論壇》單厚之／國民黨的「假想友」

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從選前的「藍白合」破局，到院長選舉時民眾黨的高姿態，以及日前黃國昌堅持要為食安專案報告加開院會，不少藍委對民眾黨都有相當程度的不滿，也不認為能換到民眾黨的善意，但國民黨內仍有些人對「藍白合」抱持期待。
已經回歸媒體的趙少康日前就公開主張，國民黨應該禮讓召委給民眾黨，理由是民眾黨在院長選舉中沒有支持民進黨，所以韓國瑜、江啟臣才能在二輪投票中勝出，國民黨不能「過河拆橋」。趙少康說，國民黨是最大黨，要有大黨的樣子，「藍白不合作，綠營笑哈哈」，禮讓召委只是善意的表達，「民眾黨還不一定希罕」。
如今國民黨決定禮讓，趙少康也一語成讖，民眾黨不僅不希罕，還踩了國民黨一腳，擺出一副民眾黨只在乎改革、國民黨只在乎位置的姿態，還把國民黨團的善意當成「放話」。國民黨團幹部好不容易說服黨團成員同意禮讓召委，如今卻把全黨的面子放在地上讓民眾黨踩，黨籍立委的不滿情緒只會更高。
在政治、外交、國防、乃至商場的競爭局面，經常有「假想敵」的說法，預設某一方可能會成為未來的敵人、競爭對手，所以必須要提前做準備，但卻從來沒有「假想友」一說。在競爭的環境中，不可能去預設將來有哪一方會善心大發，突然成為自己的朋友跟助力。
但國民黨對民眾黨卻似乎一直存在這樣的幻想，選前認為終究會藍白合，結果柯文哲卻硬生生撕毀協議，惡言相向，甚至還將君悅飯店的分手擂臺，歸咎於國民黨。選後即便民眾黨團擺出高高在上的姿態，對藍軍合作的要求和善意都「不希罕」，國民黨仍有些人堅信應該把民眾黨當成「假想友」。
這樣的想法不是說不行，但總要有一些具體的規劃和輪廓，而不只是全憑想像。試問，如果今天民眾黨和柯文哲是「假想友」，那什麼時候會真的變成國民黨的「友軍」？是接下來的立法院、2026年的「九合一」大選、還是2028年總統立委大選？而從「假想友」到真正的「友軍」的路徑是什麼？國民黨又要付出怎樣的代價才能達成？
國民黨這一派的人完全無法勾勒出這樣的藍圖，只是不斷的想要討好民眾黨，希望終能換得民眾黨的善意。這種思維說穿了就是「怕」，怕民眾黨在立法院不跟國民黨站在同一陣線、怕民眾黨在「九合一」攪局、怕2028年重蹈今年的覆轍。但正是這種失敗主義的思維，才讓民眾黨氣焰高張，認為可以騎在國民黨頭上予取予求。
「藍＋白＞綠」的算數很簡單，但政治和選舉都不只是簡單的算數，今年的大選國民黨就是在這種算數的邏輯下，才輸得一敗塗地，難道2026年、2028年還要再來一次嗎？柯文哲連蔡壁如、楊寶楨這樣的親信和幕僚都可以隨時拋棄，又怎麼會被國民黨的小恩小惠綁住？
從選前到今天，柯文哲和民眾黨已經不只一次展現了現實、自利的政治風格，國民黨可以有合作的準備，卻不能抱太高的期待。不管在國會還是未來的大選，國民黨如果沒有足夠威嚇的實力，民眾黨連半分善意的回應都不會有，與其整天熱臉貼冷屁股，不如好好扮演好「國會最大黨」的角色，充實自己的能力，日後再考慮其他。如果只有胡蘿蔔卻沒有鞭子，終究會是一場空。
●作者：單厚之／資深媒體人
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