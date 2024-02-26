作家H分手KOL陳珮甄！曾護航女友 對槓《新聞挖挖哇》、網紅醫師
兩性作家H（陳鴻儀）過去曾公開自曝罹患攝護腺癌3期，同時也憂鬱症纏身，近期他的戀情也頗外界關注，他與KOL女友陳珮甄2人在今年1月舉辦婚禮，未料婚禮過後僅36天，2人就宣布分手。2人分別在社群上發表長篇文章，互相控訴雙方在感情上的不滿。作家H過去公開與女友陳珮甄在臉書上認愛，不惜在臉書上發文，直指好友黃宥嘉在節目《新聞挖挖哇》及臉書上霸凌女友。如今作家H及陳珮甄分手，不少粉絲感到十分唏噓，心疼2人戀情。
記者張一笙／綜合報導
陳珮甄過去曾嫁入迪化街名門，離婚後獨自照顧女兒，與H 2人是在2022年底認識。當時因為一起上節目《新聞挖挖哇》而結緣。隨後陳珮甄因工作銳減導致收入不穩定，再加上女兒患有「亞斯伯格症候群」，導致她工作、家庭兩頭燒，甚至罹患厭食症而嚴重掉髮。H則在此時期協助陳珮甄照顧女兒，在陳珮甄重感冒發燒時，幫她們送午餐，甚至每次活動結束後都會親自叫UBER送母女回家後才離開。直到陳珮甄回到台南安定後，兩人才正式交往。
2人公開認愛後，H在臉書上公開指責知名女眼科醫生黃宥嘉霸凌陳珮甄，並且曬出一系列證據，指控黃宥嘉過去就曾經有霸凌其他人的前科，希望黃宥嘉停止霸凌行為，未來兩人還是能繼續當朋友。而後事件鬧得沸沸揚揚，導致作家H及陳珮甄2人再也沒有上過《新聞挖挖哇》，疑似遭到封殺。
2人在隨後共同在YouTube上經營新頻道，內容主要分享陳珮甄的品牌、生活、工作以及感情，影片中時常看到H的身影，H表示是希望藉由自己的名氣，將喜歡他的粉絲導流到陳珮甄的頻道。未料頻道才開半年，如今兩人面臨分手。
昨日，H在臉書上開直播痛哭向陳珮甄道歉，希望能夠「回到3天前一家三口的日子」。 然而陳珮甄則是在臉書上細數作家H從9月上節目錄影、10月YT頻道錄影、11月錄影，甚至2人在婚禮前一天都還在吵架，並且多次遭作家H「情緒勒索」提分手。陳珮甄表示，最傷的一次是她的母親因乳癌開刀，因為要陪著母親一同與護理師、醫師溝通手術過程及術後保養，因此一整天都很忙。未料忙完後，卻收到H威脅要自殺的訊息，讓她十分崩潰。
2人宛如八點檔劇情般的感情糾紛，目前仍在持續延燒中。作為婚禮座上賓之一的陳沂則發文表示：「我想當事人是最辛苦的」，她認為感情的事情本來就沒有誰對誰錯，只有適不適合。陳沂更說：「緣起緣滅，因為相愛而走在一起，離開的時候希望也是好好的珍重再見，無論如何，都是祝福啊！」
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