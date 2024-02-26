臉書粉專偽造公文！假補助真騙醫護個資 衛福部：已送司法偵辦
近期有臉書粉專偽造衛福部公文、稱要對財政部提出減稅計畫，因此推出「醫護人員補助津貼2.0」，並要求有意申請的人員私訊粉專。衛福部接獲相關訊息後，立刻在臉書貼文下方留言澄清，並將全案轉知政風與刑事警察局，傍晚也發佈聲明澄清。
記者林志怡／台北報導
衛福部照護司司長蔡淑鳳指出，今日稍早同仁接獲電話詢問「醫護人員補助津貼2.0」，並指出消息來源為臉書粉專「白醫天使真辛苦!」同仁旋即通過網路搜尋、確認消息內容，並確認該粉專確實有貼文宣稱有「醫護人員補助津貼2.0」，並要求希望申請的人員私訊粉專。
據衛福部提供的截圖內容，該粉專自稱「益盟興業股份有限公司」，並指出為了向財政部提出減稅計畫，向醫護人員推出「醫護人員補助津貼2.0」，只要入職滿1個月後，除薪資外，還會陸續派發7200至1.5萬元的補助金，並在私訊時貼出偽造的衛福部證明書。
蔡淑鳳說，當時已有疑似診所、醫院的人員留言詢問，衛福部立刻以官方帳號在貼文下加以澄清、強調相關內容都是假訊息，並通報政風與刑事警察局，也檢舉該臉書貼文，並在傍晚發布澄清。
衛福部指出，近期臉書流傳白醫天使真辛苦!「台灣醫護人員補助津貼2.0」相關在職醫護人員補助方案並要求填寫個人資料。衛福部嚴正澄清為不實訊息，籲請民眾提高警覺，勿點擊不明來源連結，不要輕易於網站上填寫個人資料，避免權益受損。衛福部已移送司法機關偵辦。