中國公安人工審查！X平台「李老師」急發通知　160萬粉絲遭約談

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「李老師」在一篇標誌著緊急通知的文章當中提醒追蹤者，建議感到害怕的粉絲取消關注該帳號，改用其他方式查詢，而截至26日晚間8時左右，該帳號已經瞬間減少了20多萬名粉絲，「李老師」也在後續推文中表示，只要喝過茶的朋友應該都知道，進去警察問的第一件事就是有沒有關注該帳號，「我的後台有大量數據來驗證事情的嚴重程度，沒有確切的消息和問題嚴重性沒到那個地步我也沒必要發出來讓自己掉粉」。
該則發文當中，「李老師」指出關注該帳號的中國國內用戶，要檢查自己的名字和ID，尤其是ID不要用自己真實姓名的漢語拼音，QQ、微信等帳號的ID及頭像也不要相同，且內容與中國國內的帳號要做切割，不要有相同的內容。
他還向中國網友提到，如果是經常爬出中國防火牆外的用戶「建議避免使用近年生產的國產手機，尤其避免使用華為的產品，不限於手機，還包括路由器（被喝茶的人強調）等」，並稱目前中國公安部門偵測的手段非常粗糙，只能對每個帳號逐一確認，「因此不用過於擔心，你完全有時間做上面的準備」。
「李老師不是你老師」表示，即使取消關注，也不會影響他繼續發消息和讓這些消息繼續在中國國內傳播，他依然會繼續「為這個國家的人民發聲，直到我的肉身無法繼續發聲為止」；而在去年接受美國《紐約時報》專欄作家袁莉訪問時，「李老師」也曾提到，不僅自己的父母經常遭警察騷擾，他在中國銀行、遊戲、行動支付帳號被凍結，就連在米蘭的住所都曾經被陌生男子闖入。