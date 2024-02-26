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中國公安人工審查！X平台「李老師」急發通知　160萬粉絲遭約談

▲X平台使用者「李老師不是你老師」透露，中國公安部正在以人工審查方式清查所有中國公民追蹤者並通知轄區警方進行約談。圖為中國公安。（圖／美聯社／達志影像）
▲X平台使用者「李老師不是你老師」透露，中國公安部正在以人工審查方式清查所有中國公民追蹤者並通知轄區警方進行約談。圖為中國公安。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國疫情期間嚴格清零爆發了白紙運動，X平台（前稱推特）使用者「李老師不是你老師」陸續上傳來自中國民間真實情況與各地消息後，累積超過160萬名粉絲關注中國時政，然而不僅帳號創立者本人不斷被騷擾，日前「李老師不是你老師」更在平台上表示，中國公安部正在以人工審查方式清查這些粉絲並通知轄區警方進行約談。

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社群平台「X」的帳號「李老師不是你老師」（下稱「李老師」）自白紙運動爆發後，持續揭露中國對外不透明的消息，也成為社會上情報的交流中心，從氣候災害到民工權益等皆有大量中國民眾投稿實際狀況，不過「李老師」25日晚間透露，中國公安部門近期陸續以「人工」方式盤查其追蹤名單，從160多萬名粉絲當中一一搜尋帳號使用者是否為中國用戶，並在確認中國公民身份後，通知轄區範圍警方進行個別約談訊問。

「李老師」在一篇標誌著緊急通知的文章當中提醒追蹤者，建議感到害怕的粉絲取消關注該帳號，改用其他方式查詢，而截至26日晚間8時左右，該帳號已經瞬間減少了20多萬名粉絲，「李老師」也在後續推文中表示，只要喝過茶的朋友應該都知道，進去警察問的第一件事就是有沒有關注該帳號，「我的後台有大量數據來驗證事情的嚴重程度，沒有確切的消息和問題嚴重性沒到那個地步我也沒必要發出來讓自己掉粉」。

該則發文當中，「李老師」指出關注該帳號的中國國內用戶，要檢查自己的名字和ID，尤其是ID不要用自己真實姓名的漢語拼音，QQ、微信等帳號的ID及頭像也不要相同，且內容與中國國內的帳號要做切割，不要有相同的內容。

他還向中國網友提到，如果是經常爬出中國防火牆外的用戶「建議避免使用近年生產的國產手機，尤其避免使用華為的產品，不限於手機，還包括路由器（被喝茶的人強調）等」，並稱目前中國公安部門偵測的手段非常粗糙，只能對每個帳號逐一確認，「因此不用過於擔心，你完全有時間做上面的準備」。

「李老師不是你老師」表示，即使取消關注，也不會影響他繼續發消息和讓這些消息繼續在中國國內傳播，他依然會繼續「為這個國家的人民發聲，直到我的肉身無法繼續發聲為止」；而在去年接受美國《紐約時報》專欄作家袁莉訪問時，「李老師」也曾提到，不僅自己的父母經常遭警察騷擾，他在中國銀行、遊戲、行動支付帳號被凍結，就連在米蘭的住所都曾經被陌生男子闖入。

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