中美貿易再交鋒！中國商務部長晤戴琪 提及關稅、經貿涉台議題
中美再度針對貿易議題交鋒，中國商務部26日痛批美國「經濟脅迫指控毫無根據」，不過商務部部長王文濤在出席世界貿易組織（WTO）第13屆部長級會議期間，則與美國貿易代表戴琪進行了會談，中國商務部稱王文濤針對美國對中國加徵關稅、台海議題表達了「嚴正關切」。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國貿易代表辦公室本月23日公布一份「2023年中國世貿組織合規報告」，其中提到中國仍然是對WTO建立的國際貿易體系最大的挑戰，同時也批評中國加入世貿組織已經22年，但仍然採納國家指揮的、非市場經濟做法，違背世貿組織所體現的規範和原則。
中國商務部對此則反擊稱，美國對中國的經濟脅迫指控無依據，又稱中國在因應美方封鎖打壓而採取的應對上，遭扣上「主動脫鈎」的帽子、誣稱中方造成「產能過剩」等，「充分反映了美方的單邊主義和霸凌行徑」。
不過人在阿聯酋阿布扎比參與WTO論壇的中國商務部部長王文濤，則是藉由第13屆部長級會議期間，會見美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），同時也向她表達了中國對於美國對中加徵關稅、經貿領域涉台問題等的「嚴重關切」；與他同行的還有中國商務部副部長李飛、中國常駐世貿組織代表團大使李成鋼。