理科太太控訴前夫「跟女網友私聊性愛」 盜用她的錢還霸佔房子
百萬Youtuber「理科太太」陳映彤打離婚訴訟時，取得前夫John病史，被檢方依《個人資料保護法》起訴。昨（26）日她出庭時控訴前夫，離婚後還一直盜用她的錢，今（27）日凌晨她發出千字文爆料，指丈夫還存在婚姻關係時，找女網友聊性事，現在又佔據她在美國的房子、盜用她的錢。
記者薛羽彤／綜合報導
理科太太凌晨在社群上爆料，坦言不想讓自己成為無聲的受害者，不希望孩子被這些手段誤導、不想要再有女性跟她經歷一樣痛心的事情，她才選擇站出來發聲。理科太太公開John在婚姻中，找女網友聊性事的對話紀錄，她心痛表示「我身上被他貼上了冷暴力的標籤，有誰知道是因為我的痛苦讓我說不出話，我只能用吃代替我思考，我吞下的情緒，跟我吞下去的熱量一樣多，但我不會再這樣對我自己了。」
理科太太也解釋她在大家面前談到與前夫相關的事，好像很輕鬆看待，「是因為太深入的聊到這些事時，我會有身體反應現場嘔吐出來，所以總是對大家好像半開玩笑，笑笑的說。」
理科太太曬出購買美國房子的證據，強調是100%由她所購買，現在卻變成John 和他的女友佔據，時間已超過兩年，期間溝通多次未果。「我忘不了他跟我說：『沒有人阻止妳回來住』，拒絕搬走。」除了房子之外，理科太太還發現John盜用她的電子支票，去支付他和女友的生活費用，包含水電、瓦斯、房屋稅。而John面對網友質疑反駁，「房子是我們買的，她只計算那些讓她看起來好的開支，忽略了我為她支付的費用」，雙方各說各話。
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