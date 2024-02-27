陳沂揭Joeman真實收入！爆網紅業配價碼「通告咖1個月的收入」
現在科技發達，自媒體當道，人人都可以成為網紅，光是接業配的收入就賺不完！網紅陳沂昨（26）日發文透露，只要有一定知名度的YouTuber光靠流量分潤和業配置入，月收入都有上百萬，更爆料像是Joeman有更大規模的，收入「幾百甚至上千都是有可能的」！陳沂也反嗆那些看不起網紅的通告咖，「我們隨便一個業配，都是你們那些通告藝人一個月的收入了吧？」
記者薛羽彤／綜合報導
陳沂昨發文揭露網紅的收入，對於大家的疑問「網紅是不是真的能月收上百萬？」她坦言是真的，前提是要有一定知名度，「基本上有一定知名度的YTR，光靠流量分潤和業配置入，都有上百。如果是像Joeman那種大型IP，幾百甚至上千都是有可能的。」
而網路上也很多人利用開團賺取收入，陳沂透露「其他像是做團購，如果經營得好，粉絲黏著度高，上百也是有的。很多私密社團大家不知道是誰的團媽，月收也4、50萬唷！」
陳沂表示，並非所有網紅都能賺上百萬，有些空有知名度，但形象不對、沒有轉換率、廠商不找工商，就賺不到錢。此外，陳沂透露有很多默默無名自稱網紅的人，到處去蹭，想要靠著互惠交換，或是幾千塊就接，「這種就還是需要其他正職工作，單靠網紅收入沒辦法養活自己。」
陳沂憶起許多靠著上通告賺錢的藝人，看不起網紅，令她覺得可笑，「我們隨便一個業配，都是你們那些通告藝人一個月的收入了吧？講得好像網紅很稀罕電視圈一樣。」
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