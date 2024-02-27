陸海警再闖禁止水域 管碧玲：政治意涵高非台灣人民樂見
陸籍快艇本月中越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，卻因拒檢蛇行翻覆造成2名漁民死亡，事件引發台海情勢緊張，近期更有中國海監船進入禁止與限制水域，對此海委會主委管碧玲今（27）日受訪表示，此舉政治意涵非常高，當然是宣示主權的形式，這樣的政治操作已引起國際關注，台灣人民也不樂見，而該事件我方釋出很多善意，希望趕快有共識，能盡快落幕。
記者陳威叡／台北報導
兩岸在金廈海域爭端持續升高，近期持續有中國海警闖入禁止區域，管碧玲說，此舉政治意涵非常高，這當然是一種宣示主權形式，不樂見執法個案卻綁在政治作為中，不只是台灣人民不樂見，也引起國際間相當高的關注。
管碧玲指出，昨天分別是有一艘海監船進入禁止水域、4艘來限制水域，時間都不長，有媒體分析這是中國企圖把釣魚台模式帶來金廈水域，但其實釣魚台模式我方也是非常不願意接受，已釣魚台而言，中國高達352天都用這樣的方式來宣示主權，中國這樣的連結對死者家屬也言也不公平。
至於陸籍快艇翻覆釀2死，管碧玲坦言，在談判會場中，人道的關懷與家屬為中心的談判比較不明顯，她希望在談判過程中能夠回到個案以及家屬人道考量，讓死者安息、家屬安心，我方也釋出很多善意，希望趕快有共識、盡快落幕，政治操作不僅已經引起國際關注，也並非大家所樂見。