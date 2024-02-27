理科太太前夫反擊！「房子是我們買的」 被爆性愛私訊這樣說
Youtuber「理科太太」陳映彤今（27）日凌晨發出千字文爆料，指控丈夫John還存在婚姻關係時，找女網友聊性事，現在又佔據她在美國的房子、盜用她的錢。對此，John也立刻反擊，「房子是我們買的，我不知道她為何一直說是她的。」
記者薛羽彤／綜合報導
理科太太今凌晨在社群上，指控前夫John，霸佔她在美國的房子，還用她的錢替自己和女友支付生活費。理科太太不願成為無聲的受害者，也不希望孩子被這些手段誤導，至今才選擇站出來，更爆料前夫在婚姻還存在時，就用IG與女網友私聊性事。
對此，John也立刻做出反擊，面對網友在他IG上留言質問，「你還住在她買的房子裡嗎?」John也回應「我們買了房子，我不知道為什麼她一直說這是她的。我沒辦法通知她任何事情，因為這些年她斷絕了我所有的聯繫。 即使是透過她的律師，我也無法得到回應。 所以即使我想通知她某些事情，也做不到。」
John認為理科太太很多的開銷，他也支付了，反擊理科太太「她只是在計算著讓她看起來好看的東西，而忽略了我為她付的開銷。」他也感嘆若要回頭列出各自為對方支付的東西，「那會是件非常困難的事。」
理科太太在爆料文中，曬出John已婚期間與女網友私訊內容，網友留言問前夫「你真的跟女網友有sex對話嗎？」John回答「為什麼有人會想和我這麼做呢？」並未正面回應。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道