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癌症慢性化！統計曝「心血管疾病死更快」　醫曝4大超危險症狀

▲衛福部國健署指出，許多民眾「聞癌色變」，但其實心血管疾病致死速度已經超過了癌症。（圖／記者林志怡攝，2024.02.27）
▲衛福部國健署指出，許多民眾「聞癌色變」，但其實心血管疾病致死速度已經超過了癌症。（圖／記者林志怡攝，2024.02.27）

記者林志怡／台北報導

許多民眾「聞癌色變」，但其實心血管疾病致死速度已經超過了癌症。台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀指出，癌症已經逐漸慢性化，很多癌友是因為心血管疾病死亡，而其中心肌梗塞是醫師最不樂見的情況之一，若突然出現左邊的胸前部位感覺疼痛或緊縮，喘不過氣、冒冷汗、呼吸困難，有頭重腳輕的感覺等疑似心肌梗塞癥狀，務必儘速就醫。

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衛福部國健署慢性疾病防治組科長鍾遠芳指出，根據國健署的國人十大死因統計，每10分7秒有一人死於癌症，但每7分34秒就有一人死於三高或慢性病相關疾患，足見三高與慢性病的致死風險不亞於癌症。

此外，鍾遠芳說，高血壓、高血糖、高血脂等三高風險中，「高血脂」很難自我監測、早期也往往沒有症狀，調查發現，20歲以上國人的高血脂盛行率達40%，但僅有25%有自覺，很多人即使在健檢報告中發現紅字，也都會看看就過了、沒有放在心上。

黃群耀進一步指出，其實現在的癌症已經在逐步「慢性化」，很多癌友不是因為癌症本身死亡，而是因為心肌梗塞等其他心血管疾病，尤其心肌梗塞是大家最不樂見的情況之一。

黃群耀指出，膽固醇是身體必須的物質之一，但當含量過高就可能出現沉積的情況，成為「動脈粥狀硬化」，使血管發生質變，產生血管狹窄、血流不順等情況，有時候則是心血管疾病造成管壁不均勻、部分血管破裂後造成血栓沉積，導致狹窄、循環量不足。

因此，黃群耀說明，心肌梗塞的諸多症狀多與心臟輸出量有關，比如頭暈、胸悶、盜汗、心悸、頭暈等，但也有些患者發病時沒有症狀出現，民眾的警覺性與病人到院前拖延時間長短，對於患者存活率和預後也有很大的影響，若身邊的人出現前述症狀，民眾務必即時提供協助。

國健署也提醒，民眾平時可以透過健康檢查來了解血脂數值，掌握自身健康狀況，血脂正常值建議，總膽固醇＜200 mg/dl、三酸甘油脂<150 mg/dl、低密度脂蛋白膽固醇<130 mg/dl、高密度脂蛋白膽固醇：男性>40 mg/dl；女性>50 mg/dl ）。

另一方面，通過定期健康檢查、慢性疾病風險評估、良好的生活習慣、戒菸改善血脂異常等，都能即時掌握自身身體狀況，並加以治療或追蹤、調整，民眾務必善用相關資源，保護自己的健康。

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