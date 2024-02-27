不必羨慕熊本！台積電台中二期2027完工 盧秀燕：增4500就業機會
台積電日本熊本廠開幕引起全球矚目，台中市長盧秀燕今表示，台中人不必羨慕熊本，內政部已同意台積電台中二期廠都計變更案，台積電很快能在中科擴廠，預計2027年完工。二廠將有4個12吋晶圓廠、年產值5000億元、約增加4500個就業機會；且中央以公文保證，將優先供應台中水電，市民不用擔心會出現類似熊本的缺水問題。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（27）日上午主持市政會議時，宣布重要施政訊息，她指出台積電滿手訂單，因應全球供應鏈需求，希望在台中擴建二期，目前都市計畫變更程序已經告一段落，市府2月2日報內政部轉行政院，行政院21日發文市府，表示內政部同意都計變更，將由中市府公告發布實施。
盧秀燕說，全案都計部分已定案，接著台積電可進行擴廠建廠，現有的一期已有3個廠，即將推動的二期有4個12吋晶圓廠、製程2奈米以下，預計2027年完工。未來估計年產值5000億，約增加4500個就業機會，週邊相關產業的產值一年1.2兆。她也強調，相關製程和進度還是以台積電公布為準，市府負責完備都市計畫的法律程序。
盧秀燕指出，台積電日本熊本廠的興建速度非常快、很有效率，相信台中二期廠的速度也會非常快。由於日本熊本有點缺水問題，盧秀燕喊話市民別擔心，她表示當初爭取時，已獲得台水、台電的公文保證，將優先供應台中市水電，台中不會因為台積電二廠進駐而缺水電。