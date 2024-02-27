70多歲男左肩酸！醫檢查當場轉急診 事後才知「差點死掉」
老人家上了年紀，大小毛病接二連三的找上門，但其中可能暗藏致命危機。台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀說，他有一位70多歲的男性患者，到診間時只說自己不小心敲到頭、覺得左肩有點酸，胸口悶悶的，一做心電圖和檢查才發現，大冠狀動脈已經完全阻塞，再慢一點就醫治療，可能就要沒命，呼籲民眾注意身體警訊，切勿覺得小毛病「放著會自己好」。
記者林志怡／台北報導
黃群耀說，該位70多歲男性患者是一位公司老闆，當時到診間時，其實還有點不確定到底該不該來看醫生，當時還很誠實的說「其實我在掙扎要去打高爾夫球，還是來找醫師看診」，並描述自己前幾天撞到頭之後，覺得左肩特別酸、胸口還有點悶悶的。
聽了患者描述後，黃群耀回憶，他當時就安排患者做了心電圖檢查，看了結果後，立刻聯繫心導管室、並告訴患者，「你先去急診吧」，因為該位患者根本不是什麼小毛病，而是大冠狀動脈已經完全阻塞了，所幸經過治療後平安脫險。
「後來患者後知後覺地問我，『醫生，我是不是差點死掉？』我氣得在他頭上敲了一下，回他說『不然呢！』」黃群耀說，該位患者本身具有糖尿病等慢性病，長久以來也有血脂方面的問題，當天低密度膽固醇高度已經飆高到140、遠超過糖尿病患者希望的數值。
黃群耀提醒，若突然出現左邊的胸前部位感覺疼痛或緊縮，喘不過氣、冒冷汗、呼吸困難，有頭重腳輕的感覺等疑似心肌梗塞癥狀，務必儘速就醫，平時也可以通過定期健康檢查、慢性疾病風險評估、良好的生活習慣、戒菸改善血脂異常等，都能即時掌握自身身體狀況。