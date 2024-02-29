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本土劇男星爆巴瑞特氏食道症！癌化風險高　中醫：這6種食物少碰

▲GINO（蔡東威）長年拍戲產生職業傷害，去年底健檢時，發現罹患巴瑞特氏食道症。（圖／翻攝自Gino臉書）
▲GINO（蔡東威）長年拍戲產生職業傷害，去年底健檢時，發現罹患巴瑞特氏食道症。（圖／翻攝自Gino臉書）

家庭消費中心／綜合報導

8點檔男星GINO（蔡東威）長年拍戲，產生不少職業傷害，去年進行全身健康檢查時，發現罹患巴瑞特氏食道症，被警告要注意食道癌的風險，害他緊張好一陣子。中醫師表示，要改善這方面問題，可服用「旋覆代赭石湯」，不少患者用藥一段時間後明顯緩解，但日常飲食作息仍應避免辛辣、過冷等食物，同時適度紓壓，更能有效預防。

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台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東說，門診收治腸胃症狀病人，約5成有胃食道逆流，症狀包括咽喉異物感、慢性咽炎、口中泛酸、胸部燒熱感等，甚至會造成吞嚥困難、腹痛腹脹、半夜咳嗽等，而反覆的胃食道逆流更可能引發癌前病變，即巴瑞特氏食道症，治療上除了西醫腸胃科藥物外，中醫也有解方。

謝旭東說明，胃食道逆流引發的胸悶、口中泛酸，在中醫歸類於胃痞、吞酸範疇，而現代醫學發現這與焦慮症有關，也代表情緒、壓力會誘發胃食道逆流，對此中醫則認為管理情緒的肝對於脾胃可產生影響，因此使用平肝降逆的藥物，將能減低胃食道逆流的發生。

▲腹痛、胃痛、肚子痛。（情境圖／photoAC）
▲巴瑞特氏食道是長期胃食道逆流的合併症。（情境圖／photoAC）
而旋覆代赭石湯中的旋覆花、代赭石，即有平肝降逆的功效，同時配合單味藥柴胡、鬱金、香附疏肝解鬱，海螵蛸中和胃酸，再搭配生活習慣的控制，便能緩解胃食道逆流，進而改善巴瑞特氏食道症。

此外，謝旭東認為，克服胃食道逆流，即可改善巴瑞特氏食道，不過最好還是「超前布署」，在症狀惡化到必須用藥前，便透過飲食作息調整等方式預防：

飲食作息：某些胃食道逆流與心情息息相關，因此適時放鬆很重要，建議下班後一定要有充足的用餐時間，更能有效減輕工作壓力；胃食道逆流若是食物引起，應避免菸、酒、辛辣、高糖、高脂食物，且胃腸道喜溫惡冷，過冷的食物也該少吃。

穴位保健：位於雙手肘彎處的曲池穴，及虎口處的合谷穴，都與能胃腸道功能有關，而腳上的太衝穴則更能放鬆心情，建議每天花5分鐘輪流按壓，也會有助改善胃食道逆流。

🟡改善胃食道逆流「佛手養胃茶」注意事項：

◼️材料：佛手2錢、陳皮1錢、連翹1.5錢。

◼️做法：以上3種藥材裝成茶包，放入500c.c.熱水中悶10分鐘即可飲用。

◼️功效：佛手疏肝解鬱，有助心情放鬆，而陳皮則和胃行氣，能緩解胸悶胃脹，連翹則可清熱抗炎，解除胃食道逆流引起的發炎。

◼️提醒：感冒、急性腸胃炎、體質敏感者須於醫師指示下飲用。

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