股匯雙殺！新台幣跟著台股貶破31.6元 淪最弱亞幣
台股今（27）日早盤一度觸及19023.01點高點，之後反轉下殺一度暴跌近200點，目前跌60餘點，新台幣兌美元盤中也爆量貶破31.6元，一度下探31.615元，中午以31.605元暫收，貶值5.5分，也成為最弱亞幣，台北外匯市場成交量也增至8.98億美元。
記者顏真真／台北報導
在市場持續修正對美國聯準會（Fed）降息預期，加上本周有多項關鍵數據將出爐，尤其是被聯準會視為重要通膨指標的個人消費支出物價指數（PCE），在此前還有美國經濟成長率數據要發布，市場也轉趨觀望，美股漲跌互見，除費城半導體之外，道瓊、標普等3大指數收黑。
不過，台北股、匯市今日則同步下殺，台股一早跳空開高，以19023.01點，寫下歷史新高紀錄後，但獲利回吐賣壓隨即湧現，台股反轉下殺一度暴跌近200點，目前跌60餘點。
而新台幣兌美元以平盤開出後，原本呈現狹幅震盪，但隨著台股下殺，新台幣也貶破31.6元，一度下探31.615元，貶值6.5分，中午以31.605元暫收，貶值5.5分。不過，相較美元指數小跌，日圓、韓元等亞洲貨幣盤整偏升來看，新台幣隨台股走貶，目前也成最弱亞幣。