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夏克立纏訟離婚官司有同感！力挺理科太太前夫　曝她行為背後動機

▲夏克立（左）正在打離婚官司，看到理科太太前夫John的處境有同感。（圖／記者陳明中攝、likejohnwu IG）
▲夏克立（左）正在打離婚官司，看到理科太太前夫John的處境有同感。（圖／記者陳明中攝、likejohnwu IG）

記者薛羽彤／綜合報導

Youtuber「理科太太」陳映彤今（27）日凌晨發文控訴前夫John在已婚時，找女網友聊性事，現在又佔據她在美國的房子、盜用她的錢。John發文反駁稱「房子是我們買的」，近日也與妻子黃嘉千撕破臉的夏克立，在留言區喊話John「我完全理解，兄弟！」並勸他一切交給律師處理。

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▲夏克立指出該名董小姐根本不是黃嘉千的鄰居，是住在需要開車20分鐘才會到的地方，讓他氣到提告，「我要妳去監獄！」（圖／記者陳明中攝影）
▲夏克立力挺John，表示自己懂他的感受。（圖／記者陳明中攝影）
John從昨日發出多篇文章訴說自己的立場，藝人黃嘉千的丈夫夏克立看到後也留言力挺，「我完全理解，兄弟！」夏克立和黃嘉千婚姻觸礁，目前正在打離婚官司。夏克立安慰John留言表示，指出黃嘉千和理科太太都是同個「女星家事御用律師」賴芳玉，他控訴賴芳玉的作為就是「要女方對你做一些違法的事情」。

夏克立看得出John的處境，表示「她（理科太太）似乎開始攻擊你，只是為了讓人們不要看到，她對你做了什麼違法的事」。他也建議John，前妻現在做的這些事情就留下來，一切交給律師處理。

▲理科太太日前遭前夫John指控「一週只給他見一次小孩」。（圖／翻攝理科太太、理科先生FB）
▲理科太太跟前夫John離婚撕破臉。（圖／翻攝理科太太、理科先生FB）
夏克立與黃嘉千的離婚官司在加拿大與台灣兩地開打，21日夏克立現身台北高等法院，針對黃嘉千被周刊爆出，她被家暴後流落街頭一事，他數度澄清自己沒有家暴以外，還要求黃嘉千等人提出相關實質證據，怒批對方別再自導自演、編造謊言，「我沒有打她，根本沒有，我是被設計的。」並質疑為何提不出實質證據。

▲夏克立留言力挺john。（圖／likejohnwu IG）
▲夏克立留言力挺John。（圖／likejohnwu IG）
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