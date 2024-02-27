2AM要來台灣了！4月7日經典重現《死也不能放開你》、《我錯了》
南韓「經典美聲二代團」2AM由昶旻、瑟雍、趙權、珍雲組成，團體雖然2015年單飛不解散，但「JYP娛樂」表示只要4人有意願「隨時可以重組」，久違合體的他們也終於再合體舉辦演唱會，確定4月7日來台開唱。
記者陳雅蘭／綜合報導
2AM是「JYP娛樂」旗下的男團，有別於唱跳歌手，成員昶旻、瑟雍、趙權、珍雲走的是美聲路線，歌曲《這首歌》、《死也不能放開你》、《我錯了》、《給不接電話的妳》、《像瘋了一樣》等情歌傳唱度高，獲封「美聲男團」封號；可惜他們在2015年與公司合約到期，4人決定各奔東西嘗試其他工作領域，但保證2AM不會解散。
2AM曾來台舉辦2次演唱會，最後一次為2013年的「NOCTURNE：夜想曲」，相隔10多年再來台，成員表示沒忘記台灣小吃，希望屆時能有機會品嚐，亦希望歌迷能好好欣賞演出，趙權表示：「相信很多粉絲應該都從學生變成上班族了，也可能有些粉絲都已經結婚組織家庭了，真的非常為他們開心與祝福，很希望這次演唱會能見到他們，我們想看看他們有沒有變。」珍雲則說：「這10年很想念大家，因此格外期待這次的演唱會，到時2AM一定會帶來最棒的演出，好好的唱給大家聽！」
「2024 2am CONCERT “ONE TAKE” IN TAIPEI」將於4月7日晚間6點在新北市政府多功能集會堂舉辦，票價分為A區5200元、B區4600元、C區3600元、身障席2600元，3月9日在「Ticket Plus遠大售票網」及全台7-11 ibon機台啟售。
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