台股上沖下洗好Drama！終場跌93點、收在18854點 光通訊綠油油
明（28）日為228放假一天，但放假前夕台北股市今（27）日震盪大洗牌，早盤一度站回萬九大關，來到19023點，再度創下新高，但創高後卻又急速下墜，失速慘摔近200點，下殺來到18752點，跌幅達0.8%，隨後靠著台積電與聯發科抗跌，大盤跌幅收斂，終場跌93點，收在18854點，跌幅0.4%，驚險守住5日線。
記者許家禎／台北報導
台股今日上沖下洗，早盤一度漲75點，重回萬九大關，來到19023點，再度創下新高，但隨後直直落，失速慘摔近200點，下殺來到18752點，跌幅達0.8%。隨後跌幅縮小，終場跌93點，收在18854點，跌幅0.4%，驚險守住5日線，成交金額新台幣4225億元。
今日台積電是穩盤要角，早盤最高漲3元，來到701元，小漲0.2%，盤中一度跌到691元，但終場收在平盤698元的位置，聯發科終場也一樣力守在平盤1115元。其他重要電子股，如南亞科、華碩、友達、和碩跌1到2%。
AI概念股盤中跌幅擴大，指標股緯創跌近3%、廣達跌3.5%、技嘉小跌、緯穎跌4%以上。光通訊概念股因MWC展而走揚，但現在遇上反壓，聯鈞跌停，華星光跌逾7%，創威、波若威、普萊德跌5%以上，智邦、矽格、台星科、明泰跌1到3%。
另外，電力供應也拉回，亞力、樂事綠能跌3%，康舒、士電、安集跌2%以上。其他漲多拉回股還有，亞矽跌停，辛耘跌9%、華星光、擎亞跌7到8%，廣運、永崴投控、輔信跌2到4%。