春節＋開學3毒齊發！羅一鈞籲旅遊要做「這件事」　疫情趨緩等3月

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此外，郭宏偉指出，目前類流感、新冠肺炎疫情仍處於高原期，上周門急診類流感就診人次達11萬2486人次，計新增39例流感併發重症個案，年齡介於30多歲至90多歲，並新增5例死亡個案，年齡介於60多歲至70多歲。
新冠肺炎疫情方面，郭宏偉指出，上週新增648例新冠肺炎本土確定病例（併發症），較上週略有下降、但仍為2023年8月以來次高，變異株以JN.1（82%）、EG.5（13%）、BA.2.86（5%）為多，並新增78例死亡個案。
羅一鈞指出，近期類流感、新冠肺炎等仍處於高原期，並預期在這週或下週達到本波疫情的高點，預估類流感單週就診人次將達11萬至13萬人次，新冠肺炎也將於同期達到高峰，單日就診人次上看1.4萬人，且上週門急診類流感就診人次達11萬2486人次，也創下6年來同期新高。
針對腹瀉疫情，羅一鈞則表示，受到春節、開學、燈會等大型活動影響，腹瀉通報件數也是5年同期最高，127件腹瀉群聚通報事件中，106件與餐飲、旅宿有關，佔群聚事件中的80%，經檢驗有94%的病源是諾羅病毒，而該病毒傳染力極強、可以通過接觸傳染。
因此，羅一鈞提醒，諾羅病毒是冬季到隔年春季期間，引發腸胃炎、腹瀉等常見的病原體，無法通過酒精、乾洗手等方式消滅，民眾若外出旅遊，務必落實手部清潔措施，且建議儘量使用肥皂、洗手乳等濕洗手的方式，並避免食用未完全煮熟的魚貝類海鮮。