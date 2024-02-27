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春節＋開學3毒齊發！羅一鈞籲旅遊要做「這件事」　疫情趨緩等3月

▲衛福部疾管署預估，類流感疫情與新冠肺炎會在這週或下周達到高峰。（圖／記者林志怡攝）
▲衛福部疾管署預估，類流感疫情與新冠肺炎會在這週或下周達到高峰。（圖／記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

衛福部疾管署今（27）日舉行例行疫報記者會，衛福部疾管署副署長羅一鈞指出，近期腹瀉疫情上升、類流感與新冠肺炎疫情都處於高原期，目前預估類流感疫情與新冠肺炎會在這週或下周達到高峰，其中類流感預估單周就診人次達11至13萬人次、新冠肺炎單日就診人次則上看1.4萬人，疫情趨緩可能要到3月以後。

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疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，春節後全國腹瀉門急診就診人次呈現上升趨勢，上周快速增加到14萬2682萬人次，較前2週增加約20%，近5年僅次於2023年同期的16萬1114人次，群聚通報案件數也明顯增加，檢出病原已諾羅病毒為多，且多數發生在餐飲旅宿業。

此外，郭宏偉指出，目前類流感、新冠肺炎疫情仍處於高原期，上周門急診類流感就診人次達11萬2486人次，計新增39例流感併發重症個案，年齡介於30多歲至90多歲，並新增5例死亡個案，年齡介於60多歲至70多歲。

新冠肺炎疫情方面，郭宏偉指出，上週新增648例新冠肺炎本土確定病例（併發症），較上週略有下降、但仍為2023年8月以來次高，變異株以JN.1（82%）、EG.5（13%）、BA.2.86（5%）為多，並新增78例死亡個案。

羅一鈞指出，近期類流感、新冠肺炎等仍處於高原期，並預期在這週或下週達到本波疫情的高點，預估類流感單週就診人次將達11萬至13萬人次，新冠肺炎也將於同期達到高峰，單日就診人次上看1.4萬人，且上週門急診類流感就診人次達11萬2486人次，也創下6年來同期新高。

針對腹瀉疫情，羅一鈞則表示，受到春節、開學、燈會等大型活動影響，腹瀉通報件數也是5年同期最高，127件腹瀉群聚通報事件中，106件與餐飲、旅宿有關，佔群聚事件中的80%，經檢驗有94%的病源是諾羅病毒，而該病毒傳染力極強、可以通過接觸傳染。

因此，羅一鈞提醒，諾羅病毒是冬季到隔年春季期間，引發腸胃炎、腹瀉等常見的病原體，無法通過酒精、乾洗手等方式消滅，民眾若外出旅遊，務必落實手部清潔措施，且建議儘量使用肥皂、洗手乳等濕洗手的方式，並避免食用未完全煮熟的魚貝類海鮮。

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