名家論壇》賈程年／苦日子才要開始

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民進黨繼續執政，這是民主選舉的結果，大家必須得接受。同樣的，大家也必須接受賴清德政府承接蔡英文政府的一切作為。勝選後，民進黨的態度丕變，選前承諾的政策也立即跳票，無視於民意的反彈，即便只有四成民眾支持，民進黨依然我行我素、恣意妄為。
民進黨的作為，套句前總統陳水扁的話：「我就是好運中總統，不然你們是要怎樣」。
真的，不然要怎樣？多數民意不滿那又如何？民進黨就是選上，就是可以繼續玩四年、繼續囂張四年。
選前被揭發是違建也沒有繳稅的賴清德萬里老家，說好要公益信託，改成礦工紀念館，現在呢？請問賴清德到底信託到哪裡了？還是選上就擺爛？
選前承諾幫護理人員改善職業環境，要讓三班護病比入法；選後，改口說護病比入法時程未定，先用發獎勵金方式替代。
選前承諾3月開放團客赴大陸旅遊。當時還說，顧及旅行業生計，明年會如期開放；結果呢？選完了立刻變卦，宣布停止旅行業組團赴大陸旅遊，朝令夕改，有如兒戲，嚴重傷害民眾權益及業者生計。
選前面對外界批評台電不斷虧損，瀕臨破產，全民將幫忙還債時，民進黨還反駁說，已與行政院提起對台電財務挹注，「一定會確保讓台電穩定運作」；選後，立刻宣布調漲電費，還說台電要增資1001億元，否則台電會有財務危機。一番話，讓人怒不可遏！
選前被揭露台灣將開放印度移工來台，也簽訂了MOU，民進黨否認，還說這是假訊息；選後，偷偷宣布已經簽署了台印移工合作備忘，證實所言不假。如此一個大政策，搞成像是做小偷一樣，選前就是不敢承認，真的莫名其妙。
民主需要制衡，現在看起來，只有少數民意支持的民進黨毫無節制，更不用說任何在野黨能夠制衡。選前承諾的政策，還沒上任就先跳票，選前一套、選後一套，拿他一點辦法都沒有；說好的政策無縫接軌，其實就是蔡賴聯手一起欺負老百姓。
不用期待民進黨會有所改變，因為選前那個貪得無厭、鴨霸無理、自私蠻橫的執政黨又回來了，得票率銳減並不會讓它反省檢討，只會讓它變得更巨大、更加無法掌控、更加為所欲為。台灣的苦日子，恐怕才正要開始而已。
●作者：賈程年／資深媒體人
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