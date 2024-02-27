iWIN下架分享文爭議！網友連署盼討論　保護司會議規劃時間曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
相關處置引起ACG圈反彈，有網友因此在公共政策網路參與平台發起連署，並提出5點訴求，包括包括3月底的與會人員中，至少50%要與二次元創作具有利害關係，且遵循利益迴避原則、判定標準應考量二次元創作與產業的特性、標準訂定過程應受民眾監督，建議公開直播，且不隱藏相關影片內容。
該提案自2月5日開始，2月6日通過檢核，2月7日即通過覆議門檻，衛福部則預計於2月27日前將聯繫提案人、3月31日前進行研析與評估，4月7日前正式回應。
張秀鴛接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，針對網友提案內容，目前已經聯繫提案人，並規劃於3月21日或3月25日就提案內容，邀請12至15位專家、每人可進行5到10分鐘論述，針對提案內容進行討論，且希望與會者能充分表達意見、會議時長約2.5小時。
此外，張秀鴛指出，該次針對提案內容進行的會議結論，也將視討論結果，將結論提入iWIN在3月底的「利害關係人會議」中，這次保護司也詢問提案人，是否能夠推派具有代表性的人員、出席參與會議討論，但目前尚未獲得回應。
至於各界關心、攸關二次元創作中的兒少認定討論，張秀鴛說，相關內容會在由iWIN在3月底主辦的利害關係人會議進行溝通，通常是由iWIN執行長主持召開，實際的規劃情況，則視iWIN規劃而定，並非由衛福部端進行規劃。