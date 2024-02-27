柯文哲遭諷寄生國會 林俊憲：沒舞台確實難受、去不去兩難啊！
民眾黨主席柯文哲敗選後，頻前往立法院黨團開會，更被質疑是「寄生國會」，對此柯文哲回應稱自己1個人到黨團比較容易，「1個人可解決的事，為何整個黨團要移動？」對此民進黨立委林俊憲今（27）日表示，選舉結束沒舞台確實很難受，尤其黃國昌彷彿才是真正老大，但若去了就要為黃國昌行為背書，「去不去真是兩難啊！」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲表示，自己很能理解柯文哲的苦衷，尤其看到民眾黨團第一個禮拜的表現之後，好像又不能放任黨團自主運作，損害柯文哲的聲望。只不過建議柯還是要想清楚，如果完全沒有出現在立法院，那黃國昌無論又出了什麼糗，至少還有切割的空間，全部推說是黨團自主運作就好了，「但一天到晚跑去，這下民眾黨團所有的負面形象都難辭其咎。」
林俊憲說，舉例來說，看看上周情況，民眾黨唯一的成果就是把原本周二就能開的食安專報延到周五，還鬧了一堆不懂議事規則的笑話，既然民眾黨團的運作是柯文哲親自指揮親自部署，是不是可以合理推論這些策略都是他的意思？責任要算在他頭上？
林俊憲表示，選舉已經結束了，沒有舞台確實很難受，可以理解，尤其現在黃國昌彷彿才是民眾黨真正的老大，所有版面都是他。柯如果不跑立法院，1、2年下來大家真的可能忘記有他這個人，但去了就要幫黃國昌的行為背書，「真是兩難啊！」