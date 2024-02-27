林依晨被許瑋甯氣哭！直擊激情熱吻 怒摔賀軍翔車門：實在太壞了
林依晨、許瑋甯在新戲《不夠善良的我們》同時愛上賀軍翔，展開了橫跨12年的愛恨情仇。預告今（27）日釋出，許瑋甯在前男友賀軍翔與小三林依晨結婚後，變成林依晨婚姻裡的最大威脅，也是所有女生最忌憚的前女友，同時她又周旋於賀軍翔、柯震東、路斯明之間，有一幕許瑋甯激情熱吻時流露出勝利之笑，一度讓當時也在拍攝現場的林依晨又氣又笑，噴出眼淚大喊：「實在太壞了！」
記者羅凌筠／綜合報導
再度飾演情敵的林依晨與許瑋甯，友情累積已超過18年之久，但這次為了讓兩人入戲的「恨進心坎裡」，劇組在導演徐譽庭的「叮嚀下」，刻意讓兩位女主角「保持距離」，甚至連同一場景的拍攝時間都被巧妙錯開。
因此許瑋甯拍攝激情戲的當天，林依晨為了裝滿怒氣，特地提早到達拍攝現場「好好的瞧一瞧」，此舉果然奏效，讓被狠摔車門的賀軍翔嚇到直呼：「我從來沒有看過這樣的林依晨！」反倒是完全沒有對手戲的賀軍翔和柯震東，打從初見就一拍即合，在梳化間聊籃球聊到忘我，現在兩人已經成為球友。
擅長細膩鋪陳愛情故事的徐譽庭，以「令人怦然，又讓人當頭棒喝」的後座力著稱，曾有觀眾以「看徐譽庭的戲深怕錯過一秒，所以中途不敢上廁所」來形容其作品的抓心，因此預告中呼之欲出的情節脈絡，其實只是伏筆，實際案情「並不單純」。《不夠善良的我們》於4月6日起，以周播兩集的方式於公共電視主頻、MyVideo、愛奇藝國際站、八大戲劇台，以及海外平台Viu播出。
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