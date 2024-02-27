半夜「追追叫」都是牠！夜鷹37秒萌片瘋傳 萬人秒認：就是這聲音
半夜失眠一定聽過這個聲音！近日一段棲息於台灣的南亞夜鷹鳴叫聲引起網路關注，短短37秒片段瞬間喚醒眾人晚上被「追～追～」鳥叫聲吵醒的記憶，至今已累積72萬觀看次數，追追鳥本尊模樣曝光後，讓不少人直呼「就是這個聲音」、「原來牠長這樣」。
記者賴禹妡／綜合報導
「爆料公社一日小編」臉書粉專25日分享一段影片，並寫下「深夜陪你一起失眠的好朋友本人」。只見這段37秒影片中，一隻棲息在鐵皮屋頂的夜鷹，每隔3至4秒就張大嘴巴發出「追～追～」的規律鳥叫聲，模樣十分可愛，就像一坨長了嘴巴的毛球。
影片曝光後，目前已累積超過72萬觀看次數，網友們紛紛留言驚呼，「夜深人靜，擾人清夢的聲音，原來牠長這樣，之前想拍從沒成功過」、「第一次見到廬山真面目」、「就是這個聲音～原來是長這樣」、「我家真的超常聽到」。
事實上，追追鳥的全名為「南亞夜鷹」，台灣又俗稱為石磯仔、山蚊母，南亞夜鷹主要分布於東南亞至南亞一帶，通常棲息於海拔1500公尺以下的中低海拔地區，近半世紀以來越來越常在大都市出沒，還有穩定繁衍的紀錄。
南亞夜鷹雄性成鳥會發出音頻上揚的「逐伊！」高亢叫聲，並且重複多次，音量可達90分貝以上，傳播距離可超過800公尺。此種叫聲通常於南亞夜鷹飛行時所發出，具有宣示領域和求偶的作用，又以2月至6月的繁殖期有特別高的鳴叫頻度。