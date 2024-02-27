19世紀末名畫「真貓版」找到了！《白貓》本尊現身 310萬人驚呆
19世紀末名畫《白貓》由法國後印象派名畫家皮爾波納爾（Pierre Bonnard）繪製而成，當中以長腿占據全身的3/5的白貓為焦點，令許多人印象深刻。而近日一名日本飼主竟驚覺自家愛貓就是《白貓》的真貓版，毛孩弓背時的怪異身體比例竟與畫作中的白貓一模一樣，畫面曝光後吸引310萬人前來朝聖。
記者賴禹妡／綜合報導
飼主＠xiaoxiong_kuma日前在社群平台X（前推特）發文，只見他曬出自家愛貓弓起背站直的畫面，疑似是躺太久在伸懶腰，然而四肢異常細長的模樣竟撞臉19世紀名畫《白貓》，原PO也興奮地寫下「我終於找到後印象派畫家皮爾波納爾的畫作中的真實版貓咪了」。
畫面曝光後，《白貓》真貓版引起網路熱議，甚至吸引310萬人前來朝聖，眾人紛紛驚呼「沒想到印象派的畫都是真的」、「其實這畫是寫實派吧」、「恐怕連畫家本人都要感到激動了」、「你家貓貓根本是穿越來的」。
事實上，《白貓》為法國後印象派畫家皮爾波納爾（Pierre Bonnard）於19世紀末完成的名作，除了這隻腿長到不科學的貓咪之外，畫作更以藝術家的主觀情感重新詮釋客觀事物，被譽為藝術中的經典名作之一。