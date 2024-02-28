影／大谷翔平反方向兩分砲！松坂大輔現場看呆 教頭：我好興奮阿
洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平今（28）日迎來熱身賽初登場，在復出首戰以「第二棒、指定打擊」上場，前兩打席無功而返後，第三打席轟出左外野反方向兩分砲，這一轟不僅讓球迷瘋狂，道奇教頭Dave Roberts也直呼興奮，連在場觀戰的「平成怪物」松坂大輔都看呆了。
記者路皓惟/綜合報導
回顧大谷熱身賽首秀，教頭Roberts說：「非常特別，他擊出了一個飛球，結果小白球就飛入看台，我想大家都很興奮！」這是大谷翔平穿上道奇戰袍的首場實戰，全場3打數1安打，貢獻2分打點。
「對大谷翔平的職業生涯來說，這肯定是非常重要的一刻，第一次實戰打擊練習轟出全壘打，在實戰中也擊出全壘打，感覺他會打出更多全壘打，就是這種感覺。」Roberts表示。
大谷翔平在五局上兩出局，面對白襪右投Dominic Leone的內角速球，即便大谷揮棒似乎被擠壓，但小白球仍高高飛起，飛越左外野全壘打牆外，這一轟也讓「平成怪物」松坂大輔感到驚訝，「那個球路和那個球的飛行方式飛到看台去，真是嚇人……」。
大谷翔平表示，最近打擊感覺越來越好，比賽中並沒有特別想揮長打，只是單純把好球帶的球帶出去。最終道奇以9：6擊敗白襪。
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