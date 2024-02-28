影／教士37歲達比修有狂飆154公里火球！熱身賽初登板2局3K無失分
聖地牙哥教士（MLB）日籍強投達比修有，在上季季末因手肘不適提前關機，休賽期經過核磁共振（MRI）後，接受手術清除骨刺．達比修有也在今（28）日迎來今年熱身賽收度登板，面對堪薩斯皇家先發2局送出3K無失分，狂飆154.5公里火球。
記者張志宇/綜合報導
達比修有共先發主投2局，用34球被敲出2安，送出3次三振，沒有投出保送，最快球速來到96英里（約154.5公里），對於今（28）日的好表現，根據日媒《體育報知》透露，「達比修有認為自己在牛棚練投時狀態不錯，這場比賽控球與速球都不錯。」
自去年8月25日後，達比修有因手臂不適提前關機，今（28）日可說是睽違近5個月實戰登板，對此達比修有透露，「雖然今天只丟2局，但自己的狀態是隨時都能上場的。」
本季將滿38歲的達比修有，上季在教室出賽24場皆為先發登板，主投136.1局，交出8勝、10敗、141次三振、防禦率4.56的成績，其中防禦率為近5年來最差。
值得一提，日前達比修有談到春訓目標，並在受訪時提到，「現在我的目標就是在前往韓國前，能做好充足準備，自己已經鎖定目標，就是到韓國海外開幕戰時就能夠準備充足。」
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