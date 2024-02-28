作家H放棄復合陳珮甄！抖女友黑料惹議 認清沒緣分「不再強求」
作家H與網紅陳珮甄分手撕破臉，還抖出對方夜會人夫、破壞他人家庭的黑料，風波延燒近1個禮拜，外界不斷苦勸他放下感情，尋求心理諮商師協助，他原本還想與陳珮甄復合，頻頻透過社群平台喊話，發文內容卻又引發熱議，今（28）日終於宣布要放下這段感情從頭開始，「我認清了自己與對方，沒有緣分，那就不再強求」！
記者江芷稜／綜合報導
作家H與陳珮甄年初辦過公開婚禮，尚未登記結婚，由於日常生活爭執不斷，22日晚上產生言語衝突後，他決定主動提出分手，還在網路平台揭穿對方假面，指責她私下夜會人夫、表面裝乖巧、過度重視金錢等9大罪狀，讓女方相當受傷，表示「未來不會再傻了」。作家H事後後悔想要挽回感情，陳珮甄認為身心受傷了無法再接受，他開直播痛哭流涕，拚命喊話說不想失去她，想回到過去一家三口的日子。
未料他後續發文道歉，表示陳珮甄曾介入前男友的婚姻，過去他發聲力挺另一半，如今該男悄悄離婚，他和元配黃小姐聯繫，自認錯怪對方，得知事件真相向正宮道歉，發文內容又再度重創陳珮甄，坐實她破壞人夫家庭的質疑，網友看不下去，頻頻勸他不要再爭執對錯，做傷害前女友的事，最後在輿論之下，作家H終於刪除文章。
陳珮甄表明心力交瘁，感謝外界關心，會繼續向前邁進，不願再與對方復合。作家H歷經一個禮拜的煎熬，終於放下這段感情，重新過自己的生活。他發文說，「今日一切從頭開始，我認清了自己與對方沒有緣分，那就不再強求！這幾天打擾到各位的地方，請每個人見諒！」有人問他要再復合結婚嗎？他幽默自嘲：「哈哈沒了啦！她不會嫁我了啦！哈哈哈。」
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