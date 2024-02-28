致癌「蘇丹紅辣椒粉」竄全台！食藥署：3/1起檢出、立即停止輸入
含致癌物「蘇丹紅辣椒粉」流向全台，多款知名零食如蝦味先、菜䔕餅相繼受害，衛福部食藥署已掌握16家下游業者產品流量，並下架及封存相關產品21公噸，並宣布，3月1日起，輸入食品無論在邊境或後市場，只要檢出蘇丹紅，立即停止輸入查驗。
記者李琦瑋／台北報導
食藥署表示，針對中國辣椒粉非法添加蘇丹紅案件，自113年3月1日起，輸入食品無論在邊境或後市場，被查獲違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款「有毒或含有害人體健康之物質或異物」、第7款「攙偽或假冒」或第10款「添加未經中央主管機關許可之添加物」情事者，即依食安法第34條所定，中央主管機關遇有重大食品衛生安全事件發生，或輸入產品經查驗不合格之情況嚴重，立即停止其輸入查驗申請，杜絕非法產品於境外。
食藥署依據食安法第34條，目前已針對中國輸台辣椒粉檢驗不合格的21家出口商及製造廠，自113年2月20日起暫停受理輸入查驗3個月，並自112年12月11日至113年6月10日對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入。
食藥署重申，食品業者應持續依據食安法規定，落實自主管理，務必確認原料的安全衛生，確保產品安全無虞。違反規定者，依食安法嚴予處分，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；另得依同法第41條第1項第4款命業者暫停作業及停止販賣，並封存該產品。