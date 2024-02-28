42歲韓佳人曝天然美女「超嚴格保養秘訣」！人生至今只吃10包泡麵
南韓女星韓佳人於2002年拍攝廣告出道，隨後便涉足戲劇圈，作為演員活躍在演藝界，她有著圓滾滾大眼、高挺鼻樑，精緻漂亮的臉蛋就像個活生生的洋娃娃，還曾被票選為「天然美女」冠軍，近日她參加綜藝節目《帳篷外面是歐洲南法篇》時，公開超徹底的「自我管理方法」，她的人生中竟吃不到10包泡麵，令眾人驚訝說道：「怎麼可能？太有毅力了。」
記者張芸婷／綜合報導
韓佳人早期拍攝過許多偶像劇，如《黃色手帕》、《愛情的條件》、《流氓醫生》等，2012年與金秀賢合作出演《擁抱太陽的月亮》再度翻紅，電視劇更創下當時韓國最高收視率42.3%。
事實上，她在2005年就與同為演員的延政勳結婚，而當年她也才23歲，人氣正當紅，甚至延政勳還被許多粉絲罵是「國民小偷」，好在夫妻2人婚後感情相當好，也育有一雙可愛兒女。
近日韓佳人出演了韓國最新綜藝《帳篷外面是歐洲南法篇》，該節目另有羅美蘭、曹寶兒、柳惠英一同主演，是以4位演員一起完成「在歐洲露營夢想」為題材的真人實境秀。
在上週日（2／25）播出的最新一集節目中，4人齊聚一起吃泡麵，韓佳人卻表示平時自己不太吃泡麵，並且說道：「從小就習慣了，我這一生大概只吃不到10包泡麵。」此話一出，嚇壞現場眾人。
而韓佳人徹底的自我管理還不只如此，她更透露平時會運動，且非常早睡，基本上除了水以外，咖啡、飲料都不太碰，連零食、甜品都不吃，只吃對健康有益的食物。雖然韓佳人笑稱這些都只是個人習慣而已，但也讓人不得不讚嘆女神的美貌，除了天生麗質外，更多的是靠「後天養成」的啊！
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