名家論壇》吳崑玉／當渣男搭訕渣女　便成就了新國會的協商模式

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這廂是反反覆覆，說要結婚又說家人鬧反對的騙砲渣男，那廂則是欲迎還拒，漫天喊價的渣女。你看那大義凜然的總召說的，簡直是綠茶婊等級的經典台詞:「我又沒有跟他要什麼？是他自己要送我名牌包，請我吃上萬的米其林大餐，要幫我買棟房子的…。」選院長以來，一路翹著尾椎放話，又是面試，又是甩桌走人的，表態「不為五斗米折腰」，但八斗就「寧願在寶馬上哭泣」了嗎？這些橋段，用正常政治邏輯絕對編不出來，但套上不太正常的兩性關係模型，馬上就懂了。
什麼叫「正常的政治邏輯」？說要國會改革，走向「委員會中心制」，那就是要委員會的委員足夠專業、嫻熟、資深，才足以用專業意見征服大院政黨協商，使國家政策得以正常運行。但民眾黨八人，只有黃國昌一人當過立委，黃珊珊雖然當過副市長與多年市議員，但終究沒當過一天立委，議事程序與法案政策的輕重緩急都得他人來教，攛她去當財政委員會召委，那不是在害她嗎？讓其他新進立委當召委，更是匪夷所思，是要藥師出身的林憶君，去給外交國防激動拍桌的委員吃鎮靜劑嗎？國民黨想放一席召委給民眾黨，擺明了是想放個大餌來釣住勾住民眾黨，逼他們跟著國民黨這條船走。但問題是，這餌比魚的嘴還大，這魚想吞也吞不下去，就像派一個大學剛畢業的學生去當部長，他扛得住嗎？赤裸裸的政治交換固然無可厚非，但總得站住一個「理」字，站在可運作的道路邊界之內，否則豈不搬鍋砸臉，搞到大家都一團漿糊？
那讓黃國昌當司法法制委員會召委可好？資歷可以，但藍綠兩黨，受得了黃國昌的個性嗎？三黨總召都在司法法制，比資歷可都比黃資深多了，讓他當召委？其他兩個吞得下去嗎？現在不純是國民黨讓不讓的問題，而是讓出來的東西，民眾黨吃不吃得下去？什麼？柯主席會天天來黨團，「親自指揮，親自佈署」？那是同樣的問題。柯P也沒當過一天立委，根本搞不清快速的議事攻防，將帥無能，累死三軍，那才是真正的麻煩。
還有無數荒謬戲在同步上演咧！國民黨不是最重視中華文化傳承，配合高喊恢復古文教育嗎？那怎麼評論韓院長那句「萬里長城今猶在，不見當年秦始皇」呢？此語典出清朝康熙時大學士張英，他是乾隆名臣張廷玉之父。他老家多次來信，逼他用權勢解決與鄰居的圍牆土地爭議，於是他回了首詩:「千里來信只為牆，讓他三尺又何妨？萬里長城今猶在，不見當年秦始皇。」此典故講的主題是「讓」，結果是張家讓了三尺，鄰居感念也讓了三尺，成就了「六尺巷」美談。但韓院長卻僅作字面解釋，大談要做政績。我實在無法理解這麼重視文言文教育的國民黨，怎麼會把這麼字面解釋典故的說笑當成「金句」。還有黨團人事，一口氣設了八個副秘書長，新聞說他們自比倚天劍、屠龍刀、金絲軟甲…。厚，要引用金庸小說，八個副手幹嘛不用「天龍八部」做題？卻引起了「倚天屠龍」？照這種「鳥生魚湯(堯舜禹湯)」的水準，聊聊韋小寶和七個老婆，或馮錫範操縱六合童子，演演鹿鼎記，也許還差不多。
新國會的真正罩門，不是誰跟誰換什麼這種政治交易，而是一群高級人類，正殫精竭慮的上演著沒有學識、沒有邊界、沒有道理、沒有節制、引據失義，行事錯亂的低級肥皂劇。選民們看了一個多月，已經看膩了，其實根本不想看了。大家何不趁著離九合一大選還有一年多的時間，認真做點正事，把信任度與好感度累積上來，2026再來打選舉？反過來想想，你現在不擇手段搶佔聲量第一名，負聲量也是聲量，但你撐得到大選嗎？負聲量跟某些致癌調味料一樣，現在很好入口，但副作用要多年以後才會爆發，而且爆開就沒救了。現在不累積正面聲望，選舉時如何應對攻防消耗？這是存款與提款的關係。請問，各黨立委諸公，現在有在做補強自家弱點的思考嗎？
好吧！也許我太認真了。套回那個不正常的兩性關係邏輯，你想想，渣男渣女的對話能聽嗎？清明節是對著死人講真話，情人節卻是對著活人講鬼話，咱們立法院，此後天天都是情人節，是吧？！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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