NASA又飛來台灣！環境部動員逾200人、合作高屏3D空品實驗
美國太空總署NASA亞洲空品實驗今（28）日再次飛航到台灣，配合環境部七海計畫高屏3D空品實驗需求規劃航線，並與包含氣象署、交通部民航局、空軍氣象聯隊、各地方環保局、國內20所學研單位45位教授學者等協作，動員超過200人，進行高屏3D空品實驗。
記者李琦瑋／台北報導
環境部表示，NASA兩架飛機曾於2月15日成功飛航至台灣4小時，DC8飛機在雲嘉南到高屏地區量測地面15公尺至3,300公尺的即時的空氣污染物變化，另外GIII則是在8,600公尺高度於台中到屏東之間進行區域空品的大面積量測，偕同高屏3D空品實驗的138次無人機飛行及68次探空施放等量測氣象與空氣污染物垂直變化。
環境部說，今天兩架飛機再次航行至台灣與高屏實驗合作，以及2座NASA及台灣協作高階地面空品超級監測站、1座美國海洋大氣總署NOAA垂直光譜儀測站、國內空品與光化監測網、無人機、剖風儀、風光達、探空系統、太陽光度計等連續48小時不間斷的密集觀測，綜合解析地形、大氣環流與空氣污染物三度空間隨時間變化之國際聯合觀測，並提供臭氧、PM2.5及其前驅物的高時空解析3D空品資料，以供衛星驗證、模式評估及管制策略參考，盼能精進台灣空氣污染治理。