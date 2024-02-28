中國漁船爭議延燒！國台辦批管碧玲「冷血」 稱：後果由台灣承擔
中國漁船案爭議持續延燒，國台辦28日舉行例行記者會時針對此事，批評海委會主委管碧玲將此事件當成是個人政治表演，「極為冷血」，更稱嚴正要求台方盡快公佈事實真相，嚴懲相關責任人，「大陸方面保留採取一切措施的權利，一切後果由台灣承擔。」
國際中心徐筱晴／綜合報導
國台辦28日上午舉行例行記者會時，有中國媒體提及14日中國漁船跨界捕魚，海巡追捕過程出現2名漁民死亡的不幸事件，質疑海委會主委管碧玲前後矛盾說詞和推諉責任。對此，國台辦發言人表示，管碧玲把處理214惡性撞船事件當成是個人政治表演，隱瞞真相，推諉卸責，謊話連篇，不僅對遇難者沒有一句道歉，還對善後工作不斷設置障礙。
朱鳳蓮批評管碧玲該做法「極為冷血，為人不齒」，奉勸將心比心，停止繼續傷害遇難者家屬，給遇難者家屬一個交代。
朱鳳蓮還稱，事件發生到現在已經半個月，民進黨當局沒有表達任何歉意，在事件真相方面，隱瞞撒謊誤導、前後矛盾，試圖掩蓋真相，推卸責任。台灣一些政客和媒體罔顧事實，大放厥詞，態度囂張，對此表達強烈憤慨和譴責。
最後，朱鳳蓮表示，嚴正要求台方盡快公佈事實真相，嚴懲相關責任人，向遇難者家屬道歉，滿足遇難者家屬的合理訴求，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。她強調，「我們將堅決維護同胞的合法權益，絕不允許此類事件再次發生。大陸方面保留採取一切措施的權利，一切後果由台灣承擔。」