阿沁退出F.I.R.掀熱議！暴瘦20公斤 靠版稅賺進百萬內幕曝光
阿沁近日宣布退出F.I.R飛兒樂團，引起討論，許多粉絲都在他的臉書留言，他與陳建寧以及前主唱詹雯婷（Faye、飛）的官司，昔日恩怨再度翻上檯面，他也不甘示弱在社群媒體上反擊，直言「有人會被關7年」。而阿沁懶得搭理那些流言蜚語，推出出道20年紀念專輯《阿沁RE:TIME時空對話》，首波歌曲就是復刻了金曲歌后蔡健雅18年前的K歌神曲〈Beautiful Love〉，引人注意的是，這首歌還讓他存到了一桶金（100萬）。此外，阿沁還鏟肉20公斤，希望有更新面貌面對粉絲。
記者吳雨婕／綜合報導
阿沁的創作才華除了讓蔡健雅稱讚 ，這首〈Beautiful Love〉更是成就阿沁愛情事業兩得意的「人生之歌」，由於當年這首創作一炮而紅而成為傳唱度超高的神曲，讓阿沁不僅成為名副其實的金曲製造機，更靠著這首歌版稅及後續效應而存到一桶金。而歌詞中歌頌愛情的文字及撼動人心的旋律，更成了許多人心中最佳的婚禮歌曲，而阿沁更靠著這首歌求婚成功擄獲愛妻芳心，與老婆花花結婚10年仍感情甜蜜的他透露：「我記得當時設計求婚的時空場景是在跟一群朋友宜蘭民宿玩的時候，我現場用吉他彈唱這首〈Beautiful Love〉跟老婆求婚成功，這首歌記載了我們10年前共同的回憶！後來她知道我把這首歌當成我出道20周年紀念專輯的主打，覺得特別開心。」
從去年就開始籌備出道20周年紀念專輯的阿沁，不僅花心思整理創作及為新歌重新編曲製作外，為了要拍攝新MV的宣傳形象照給樂迷全新氣象，他發憤圖強訂了瘦身計畫，為此戒糖、澱粉及消夜，三餐清淡以雞胸肉及燙青菜為主食，此外更配合每日步行萬步及居家核心運動養成習慣，另外保持充足3000c.c.的飲水量，讓他從去年的89公斤一路瘦到69公斤。
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