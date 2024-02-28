太樂觀？拜登喊有望下周停火　以色列、哈馬斯態度潑冷水

我是廣告 請繼續往下閱讀
以色列政府發言人海恩瑞希（Tal Heinrich）針對停火協商一事表示，現在球在哈馬斯那邊，要求他們放棄「難以接受的要求」，「我們願意（達成協議），但問題在於哈馬斯是否有意願。」
居中斡旋的卡達則表示以哈雙方尚未取得突破。卡達外交部發言人安薩里（Majed Al Ansari）稱，「我們在任何議題上都沒有達到共識，而這阻礙了協商達成。我們仍抱持希望，可達成某種協議。」
據瞭解停火協議的消息人士表示，雙方協商的提案草案內容是休戰40天，在這段期間，以色列將釋放約400名遭關押的巴勒斯坦囚犯，哈馬斯則將釋放包括婦女、19歲以下或50歲以上民眾與病患在內的約40名人質。
此外，以色列軍隊會先撤退至加薩走廊外，而除了從軍年齡以外的男性，加薩居民都獲准返回先前撤離的居住地，且援助物資也將增加，包括緊急住房供應。
不過這項能否得到哈馬斯同意還很難說。哈馬斯長期以來一直表示，只有根據永久結束戰爭的協議，才會釋放所有人質。但以色列強調只會暫時停火，誓言會一直開戰直至殲滅哈馬斯為止。
拜登26日晚間在美國國家廣播公司（NBC）深夜脫口秀節目「塞斯麥爾斯深夜脫口秀」（Late Night with Seth Meyers）提到，「我的國安顧問告訴我快了，我們還沒達成協議但快了」，「我認為3月4日有望實現暫時停火」。
更多「以巴戰火再起」相關新聞。