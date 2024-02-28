集氣！彰化被撞姊妹仍命危「昏迷指數3」 院方上午進行腦波檢查
彰化縣伸港鄉陳家3姊弟，本（2）月22日晚間放學返家途中，遭駕駛休旅車的74歲蕭姓老翁撞擊，雖就讀小學的弟弟僅受輕傷，但2名姊姊卻雙雙呈現昏迷，經多日搶救，院方表示，兩人昏迷指數仍都維持在3分，但目前10歲姊姊已對光線有反應，2人的心跳與血壓亦恢復正常，院方也安排今（28）日為兩人進行腦波檢查，確認腦部受創程度，並與家屬討論後續的治療計劃。
記者林莞茜／綜合報導
事發於22日傍晚6時許，陳家3姊弟放學後返家後，遭無照駕駛的蕭姓老翁撞上，當時他依照綠燈直線往前開，沿路因有分隔島稍微遮蔽，看見3個孩子時已來不及閃避。蕭姓老翁坦言疏失，這幾天祈求神明希望孩子度過難關，也去拜土地公，希望神明保庇讓孩子早日康復；陳家3姊弟的10歲姊姊、9歲妹妹一度失去呼吸心跳，經搶救恢復心跳，8歲弟弟的傷勢較為輕微，左腳擦傷無大礙，而彰基總院長陳穆寬指出，病情最嚴重的妹妹挺過72小時關鍵期，堪稱奇蹟。
不過經過6日搶救，兩姊妹的昏迷指數仍維持在3，姊姊在彰化市秀傳醫院，今日心跳、呼吸、血壓都維持正常，血氧約為95％至98％之間；在彰化基督教兒童醫院搶救的妹妹，昨晚血壓一度不穩，院方仍持續使用一線升壓劑，並在今天早上為其進行腦波檢查，結果尚未出爐，後續也將與家屬討論後續的治療計劃。