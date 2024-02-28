黑澀會美眉瑪菲司太會賺！2小時賣5700顆鑽石 爽進帳6000萬
前「黑澀會美眉」Mavis瑪菲司，近年轉型為電商女王，她近期成為首位前進全世界第4大鑽石產場——印度孟買鑽石切割中心，並與之合作直播的電商，在短短2小時內銷售5700顆鑽石，營業額衝逼近6000萬，而口才伶俐直播身經百戰的瑪菲司處於滿滿的鑽石中心，竟然緊張到講話結巴，瑪菲司說：「與市值百億的鑽石身處一室神經真的會繃很緊！」
記者吳雨婕／綜合報導
瑪菲司分享此趟與沈記鑽石前進中心總部的特別計畫，相當不容易，甚至知名珠寶品牌都不一定有探訪過，光是行前申請核准就需要經歷三個月的程序，經過種種的嚴格審核關卡才得已有機會探訪鑽石中心總部，進入中心需要經重重安檢、門禁森嚴，重點區域更嚴密防護，為防止各種意外，總部設立數道防爆門，並且由多位安管人員嚴守，讓首度前進中心瑪菲司團隊一行人大開眼界，直播作業準備的戰戰兢兢不敢疏忽大意。
被問到是否曾收過H先生親送的鑽石禮物，瑪菲司驚呼：「被一問才想起H先生有送過鑽石項鍊耶，我竟然放到忘記了！」回想去年8月生日時，H先生特別展現難得的浪漫獻愛砸豪禮，贈送兩克拉的鑽石項鏈給她，金牛座老公大方獻上心意讓瑪菲司覺得非常浪漫滿意，不過因為兩克拉的鑽石項鍊價值近破百萬，讓她完全捨不得也不敢戴，幾乎都放在保險櫃裡而放到整個忘記，笑說會找個浪漫的機會來配帶給H先生看，感謝他的心意。
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