IVE張員瑛頭髮「遭拍賣天價曝光」！中國賣家自爆：演唱會上拔的
南韓女團IVE中的人氣成員張員瑛，有著甜美精緻的臉蛋及9頭身的高䠷身材，是許多人心目中的韓團女神。沒想到，近日有粉絲發現，竟然在中國拍賣網站上，有人正在販售「張員瑛的頭髮」，而且限量3根，上架僅2天就已經被炒到人民幣10萬3662元（約新台幣45.5萬）的高價，賣家甚至宣稱「張員瑛的頭髮是演唱會上拔的。」令許多人感到震驚不已。
記者張芸婷／綜合報導
女團IVE近日展開《SHOW WHAT I HAVE》世界巡迴演唱會，將於3月2日來台開唱，日前主辦公布售票資訊，台灣場最高票價竟賣到7800元，令粉絲直呼：「太貴了！」而她們不僅在韓國擁有高人氣，看得出來海外也受到一大票粉絲支持。
然而，更誇張的是，中國拍賣網上竟發現，有人在販售張員瑛的3根頭髮，且賣家宣稱這3根頭髮是在「演唱會上拔的」，底價為人民幣9萬9999元，原本定價就不便宜，令人意想不到的是，如此荒謬的商品及價格，卻在自2月20日下午上架後，短短2天競標價格飆到人民幣10萬3662元。
許多粉絲看到後，紛紛留言吐槽：「拔別人頭髮拿去賣真的很無語」、「這完全就是侵犯藝人隱私吧」、「要如何證明是張員瑛本人的頭髮」、「這是惡作劇吧！」面對大家的質疑，賣家也表示：「支持鑑定（DNA除外）」。
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